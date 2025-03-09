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新北三峽綠茶季即將登場 15、16日北大野餐玩食農

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北三峽綠茶季設有特色攤位，販售在地茶農特色茶點。圖／新北市農業局提供
新北三峽綠茶季設有特色攤位，販售在地茶農特色茶點。圖／新北市農業局提供

新北三峽碧螺春產季將至，新北市農業局、三峽區農會攜手台北大學攜手，辦理三峽綠茶季「Hō你有春」食農野餐派對，邀請民眾3月15、16日到北大三峽校區心湖旁大草坪野餐、逛市集，還能參加職人體驗DIY及親子食農體驗，感受在地茶文化與食農教育魅力。

三峽綠茶季串聯北大團隊、社區、三峽區農會、公所及在地茶產業與特色商家，設置95攤食農特色攤位，今年度以「食農教育」為核心，融合三峽獨特的茶文化與自然生態，設計三大主軸的體驗區，包括兒童遊戲體驗闖關、龍井茶揉捻食農體驗及青銀茶席互動體驗，有超過15個DIY體驗與兒童導覽可現場報名免費體驗，包含碧螺春點茶體驗、融入綠茶元素的客家擂茶、綠茶感官教學、拼圖及木雕等。

「龍井茶闖關體驗」讓民眾從了解龍井茶的歷史開始，體驗揉茶與製作茶包，並學習如何製作冷泡茶，完成後可將親手做的茶包帶回家，還有適合親子同樂「茶香拼圖」與「木雕工藝」互動遊戲，讓孩子在遊戲中學習茶文化，增進對三峽茶的認識與情感。

台北大學校長李承嘉說，該校海山學研究中心透過「四金一陶」架構復甦在地產業，舉辦三峽綠茶季推廣在地茶文化，展現學校、社區和政府的共同努力，綠茶季10日開放報名，領取野餐墊每天限量100組，共2天，報名可洽台北大學海山研究中心活動通（Accupass）平台專頁查詢。

邀請大家周末到三峽、鶯歌區，享受品茗野餐的樂趣，順道參觀新北市美術館戶外園區、鶯歌陶瓷博物館，也可到老街走走，體驗三峽與鶯歌的茶文化、陶藝及藝術人文。

新北市農業局表示，2天市集現場累計消費滿2000元，可兌換活動紀念杯（價值500元），在合作店家消費，還可以抽限量三峽茶禮盒、大板根森林遊樂區入場券等好禮，數量有限，活動詳情可到「新北市農業局稼日蒔光」臉書網址https://www.facebook.com/agr.ntpc/查詢。

新北市農業局邀民眾3月15、16日到國立台北大學三峽校區心湖旁大草坪野餐。圖／新北市農業局提供
新北市農業局邀民眾3月15、16日到國立台北大學三峽校區心湖旁大草坪野餐。圖／新北市農業局提供
新北三峽綠茶季現場將設有食農體驗特色攤位。圖／新北市農業局提供
新北三峽綠茶季現場將設有食農體驗特色攤位。圖／新北市農業局提供

野餐 食農教育

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