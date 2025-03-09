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玩具免費搬回家小孩嗨翻天 新北玩具銀行2天送出2萬5千件

聯合報／ 記者王慧瑛江婉儀／新北即時報導
新北玩具銀行一年可收到約10萬件玩具，經過整理、修繕，再生玩具送往國內社福團體、教育單位、老人關懷據點，也定期辦愛心市集，讓家長、孩子將喜歡的玩具免費帶回家。圖／台灣玩具圖書館協會提供
新北玩具銀行一年可收到約10萬件玩具，經過整理、修繕，再生玩具送往國內社福團體、教育單位、老人關懷據點，也定期辦愛心市集，讓家長、孩子將喜歡的玩具免費帶回家。圖／台灣玩具圖書館協會提供

新北玩具銀行3月7日、8日剛辦完為期2天的愛心市集，吸引1281人次入場，送出2萬5千件玩具，許多家長帶孩子來挑，滿載而歸，主辦單位透露，下一次愛心市集將在今年10月。

新北玩具銀行運作10年，每年收到40至60公噸二手玩具，資源經過分類、清潔、維修後，除一年2次愛心市集讓民眾免費認領，也分享給社福機構、銀髮據點，不只療癒台灣孩子與老人，也送往泰北、尼泊爾等地，曾3次運抵邦交國史瓦帝尼。

新北玩具銀行是委託台灣玩具圖書館協會維運，協會主任張維庭說，新北玩具銀行一年可收到約10萬件玩具，經過整理、修繕，再生玩具送往國內社福團體、教育單位、老人關懷據點，也送愛到國外，包含泰北、緬甸、越南、引尼，甚至飄洋過海到史瓦帝尼、烏干達，將台灣人愛心透過玩具來傳遞。

每年舉辦2次的愛心市集，也是大人、小孩最興奮的時刻，愛心市集已連續9年不中斷，今年首場是在3月7日、8日，當天吸引不少家庭扶老攜幼來挑選玩具，擺出來供挑選的玩具一律免費送。張維庭說，目測每一組民眾平均領取20至30件玩具，挑選過程，孩子的歡笑聲此起彼落，大型、盒裝的玩具買起來所費不貲，在愛心市集特別受到歡迎。

許多家長將愛心玩具帶回家後，第一件事就是帶孩子清潔、消毒玩具，教孩子學會愛物、惜物。有家長說，志工在現場倡導大家適當拿取，她第一次參加，帶著兒子同行，孩子找到家中玩具欠缺的零件，兒子也拿到他夢寐以求的變形機器人，開心地一直向大家介紹他的心玩具。

張維庭說，近年來玩具的廢棄議題引起關注，希望透過愛心市集將善意循環下去，也呼籲家長，若帶回家的玩具不再使用，可優先送給親友的小孩，讓這分愛延續下去。

新北玩具銀行起源來自一個中樂透的人物，2015年，一名獲大樂透頭彩4.9億男子，捐出2000萬元做公益，其中1000萬元給新北市政府，這筆善款催生出玩具銀行及玩具行動車，10年來，玩具銀行能量持續擴大，還做起玩具外交；行動玩具車則開進偏鄉，帶給孩子及老人歡笑。

新北玩具銀行收到民眾捐贈的愛心玩具後，須先分類、整理，過程需要大量人力。記者蘇健忠／攝影
新北玩具銀行收到民眾捐贈的愛心玩具後，須先分類、整理，過程需要大量人力。記者蘇健忠／攝影
新北玩具銀行一年可收到約10萬件玩具，經過整理、修繕，再生玩具送往國內社福團體、教育單位、老人關懷據點，也定期辦愛心市集，讓家長、孩子將喜歡的玩具免費帶回家。圖／台灣玩具圖書館協會提供
新北玩具銀行一年可收到約10萬件玩具，經過整理、修繕，再生玩具送往國內社福團體、教育單位、老人關懷據點，也定期辦愛心市集，讓家長、孩子將喜歡的玩具免費帶回家。圖／台灣玩具圖書館協會提供
新北玩具銀行一年可收到約10萬件玩具，經過整理、修繕，再生玩具送往國內社福團體、教育單位、老人關懷據點，也定期辦愛心市集，讓家長、孩子將喜歡的玩具免費帶回家。圖／台灣玩具圖書館協會提供
新北玩具銀行一年可收到約10萬件玩具，經過整理、修繕，再生玩具送往國內社福團體、教育單位、老人關懷據點，也定期辦愛心市集，讓家長、孩子將喜歡的玩具免費帶回家。圖／台灣玩具圖書館協會提供
新北玩具銀行一年可收到約10萬件玩具，經過整理、修繕，再生玩具送往國內社福團體、教育單位、老人關懷據點，也定期辦愛心市集，讓家長、孩子將喜歡的玩具免費帶回家。圖／台灣玩具圖書館協會提供
新北玩具銀行一年可收到約10萬件玩具，經過整理、修繕，再生玩具送往國內社福團體、教育單位、老人關懷據點，也定期辦愛心市集，讓家長、孩子將喜歡的玩具免費帶回家。圖／台灣玩具圖書館協會提供
新北玩具銀行一年可收到約10萬件玩具，經過整理、修繕，再生玩具送往國內社福團體、教育單位、老人關懷據點，也定期辦愛心市集，讓家長、孩子將喜歡的玩具免費帶回家。圖／台灣玩具圖書館協會提供
新北玩具銀行一年可收到約10萬件玩具，經過整理、修繕，再生玩具送往國內社福團體、教育單位、老人關懷據點，也定期辦愛心市集，讓家長、孩子將喜歡的玩具免費帶回家。圖／台灣玩具圖書館協會提供
新北玩具銀行一年可收到約10萬件玩具，經過整理、修繕，再生玩具送往國內社福團體、教育單位、老人關懷據點，也定期辦愛心市集，讓家長、孩子將喜歡的玩具免費帶回家。圖／台灣玩具圖書館協會提供
新北玩具銀行一年可收到約10萬件玩具，經過整理、修繕，再生玩具送往國內社福團體、教育單位、老人關懷據點，也定期辦愛心市集，讓家長、孩子將喜歡的玩具免費帶回家。圖／台灣玩具圖書館協會提供
新北玩具銀行一年可收到約10萬件玩具，經過整理、修繕，再生玩具送往國內社福團體、教育單位、老人關懷據點，也定期辦愛心市集，讓家長、孩子將喜歡的玩具免費帶回家。圖／台灣玩具圖書館協會提供
新北玩具銀行一年可收到約10萬件玩具，經過整理、修繕，再生玩具送往國內社福團體、教育單位、老人關懷據點，也定期辦愛心市集，讓家長、孩子將喜歡的玩具免費帶回家。圖／台灣玩具圖書館協會提供
新北玩具銀行的工作人員仔細修繕玩具，延續物命。記者蘇健忠／攝影
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新北玩具銀行收到各式愛心玩具，小汽車、公仔數量分居前幾名。記者蘇健忠／攝影
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新北玩具銀行一年可收到約10萬件玩具，經過整理、修繕，再生玩具送往國內社福團體、教育單位、老人關懷據點，也定期辦愛心市集，讓家長、孩子將喜歡的玩具免費帶回家。圖／台灣玩具圖書館協會提供
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