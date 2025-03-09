玩具免費搬回家小孩嗨翻天 新北玩具銀行2天送出2萬5千件

新北玩具銀行3月7日、8日剛辦完為期2天的愛心市集，吸引1281人次入場，送出2萬5千件玩具，許多家長帶孩子來挑，滿載而歸，主辦單位透露，下一次愛心市集將在今年10月。

新北玩具銀行運作10年，每年收到40至60公噸二手玩具，資源經過分類、清潔、維修後，除一年2次愛心市集讓民眾免費認領，也分享給社福機構、銀髮據點，不只療癒台灣孩子與老人，也送往泰北、尼泊爾等地，曾3次運抵邦交國史瓦帝尼。

新北玩具銀行是委託台灣玩具圖書館協會維運，協會主任張維庭說，新北玩具銀行一年可收到約10萬件玩具，經過整理、修繕，再生玩具送往國內社福團體、教育單位、老人關懷據點，也送愛到國外，包含泰北、緬甸、越南、引尼，甚至飄洋過海到史瓦帝尼、烏干達，將台灣人愛心透過玩具來傳遞。

每年舉辦2次的愛心市集，也是大人、小孩最興奮的時刻，愛心市集已連續9年不中斷，今年首場是在3月7日、8日，當天吸引不少家庭扶老攜幼來挑選玩具，擺出來供挑選的玩具一律免費送。張維庭說，目測每一組民眾平均領取20至30件玩具，挑選過程，孩子的歡笑聲此起彼落，大型、盒裝的玩具買起來所費不貲，在愛心市集特別受到歡迎。

許多家長將愛心玩具帶回家後，第一件事就是帶孩子清潔、消毒玩具，教孩子學會愛物、惜物。有家長說，志工在現場倡導大家適當拿取，她第一次參加，帶著兒子同行，孩子找到家中玩具欠缺的零件，兒子也拿到他夢寐以求的變形機器人，開心地一直向大家介紹他的心玩具。

張維庭說，近年來玩具的廢棄議題引起關注，希望透過愛心市集將善意循環下去，也呼籲家長，若帶回家的玩具不再使用，可優先送給親友的小孩，讓這分愛延續下去。