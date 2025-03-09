土城樹林線移回自建？ 新北捷運局：回應民意及監督更直接

新北市長侯友宜本月6日在新莊區行動治理座談喊出「土城樹林線，我最近要拿回來做」，引發討論，被質疑轉手將增加重新建立溝通與互動的成本，地方也憂心如果新北要主辦但監造標繼續難產，將影響施工期程。

對於外界憂心，新北市捷運局長李政安說，早期只有台北捷運局，土城樹林線委由北市規畫施作，基於土城樹林線全線都在新北市境內，興建費用也由新北市政府出資與中央補助，地方民意期望自己捷運自己蓋，便於溝通協調，近年新北市捷運局持續與北市捷運局協調將該案全線工程移給新北執行，雙北捷運局已成立平台會議持續研商。

外界臆測，土城樹林線收回是否和去年4月新北捷運線因地震損壞，後續釐清責任出現紛爭有關？對此李政安澄清，和新北環狀線無關，侯市長上一任任期即有移回自建的想法。

萬大中和樹林線二期又稱為土城樹林線，目前分為3區段標，其中2段已開工，另一段2月底第3次流標，預計2031年完工。土城樹林線全長13.3公里，共設2座地下車站及11座高架車站，分3個區段標，CQ890（樹林段）2022年11月開工，目前正施作基礎及墩柱結構；CQ880A（土城地下段）去年3月1日開工；CQ880B（土城高架段）2月27日第3次流標後，雙北捷運局將檢討預算重新招標。

臉書社群「樹林x交通」對此事有許多討論，提到新北市政府應告訴民眾，好端端施工到一半的捷運，有何需要收回自建的理由？對施工經費與時間成本有什麼影響？社群版主也提到，侯市長選在新莊座談會上，公布攸關樹林、土城的重大消息，無論收回自建或續辦，都必須是對施工有幫助的前提，而非爭了面子卻失了裡子。

對於外界疑問，李政安說，新北捷運局2016年成立，已完成淡海輕軌、安坑輕軌捷運建設完工通車，中運量捷運三鶯線今年將完工，對規畫、興建捷運建設有一定能力，交通部也將基隆捷運交給新北捷運局推動。

李強調，土城樹林線移回新北自己蓋，一大優勢是直接接受議會監督，可即時回應民意，提升捷運施工效率，也不會增加經費。

對於監造標一事，李政安說，為協商土城樹林線移回，早已有監造標決標，且監造單位即為原設計單位，亦為北捷局監造簽證技師單位，待工程接回可以無縫接軌進行監造。