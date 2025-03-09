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公車夾傷年逾300件...補助119年才全數到位 議員：乘客曝於風險中

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市公車運量高，但近兩年來車門夾傷事故都超過300件，市府雖從去年開始推動主動式車門感測系統補助，但北市公車逾3500輛，目前僅補助276輛，預計到119年才全面安裝，議員憂心恐讓乘客長期暴露於風險中。圖／聯合報系資料照
北市公車運量高，但近兩年來車門夾傷事故都超過300件，市府雖從去年開始推動主動式車門感測系統補助，但北市公車逾3500輛，目前僅補助276輛，預計到119年才全面安裝，議員憂心恐讓乘客長期暴露於風險中。圖／聯合報系資料照

北市公車運量高，但近兩年來車門夾傷事故都超過300件，市府雖從去年開始推動主動式車門感測系統補助，但北市公車逾3500輛，目前僅補助276輛，預計到119年才全面安裝，議員憂心恐讓乘客長期暴露於風險中，建議應先從人流密集區域安裝。公運處表示，除持續補助外，也將加強司機教育訓練

根據統計，去年市區公車的每日載運量平均達109萬人次，是民眾高度仰賴大眾運輸，公車軟硬體設備也不斷升級，但近年來公車車門夾傷成案數不減反增，從110年204件、111年至254件、112年338件、113年353件，短短4年內增加逾1.5倍，司機常常因視線死角未看到乘客，導致按車門夾傷。

為防範乘客遭夾傷，交通局111年8月要求公車業者在車門與座位區間加裝塑膠隔板，避免乘客將頭、手穿越車門旁擋板刷卡空間，以致車門開啟時遭夾傷情形，交通部同年11月也修訂「道路交通安全規則」第78條，加重司機與業者責任，最高可罰9萬元，甚至吊照半年。

公運處業務稽查科長梁筠翎指出，現行大型公車均已加裝車門防夾及車門未關妥警示裝置，但仍有部分物品如雨傘、衣物，無法被感應導致夾傷事故發生，從去年起補助裝設主動式車門感測安全系統，該設備為更高可靠度且屬主動式科技偵測設備，去年已補助276輛車436車門，預計115年裝設率達50%，目標119年全數安裝。

曾獻瑩表示，全市公車數量近3500輛，全面裝設是一項大工程，若要等到119年才全面安裝，恐讓乘客長期暴露於風險中，建議市府應盤點事故發生率高路線，優先補助車流、人流密集路線加裝感測系統，並定期檢討成效，觀察補助後是否有效減少夾傷事故，確保資源發揮最大效益，並加強駕駛訓練。

公運處強調，考量公車行車安全主要仰賴駕駛行為，將加強駕駛長行車安全教育訓練，要求業者確實督導所屬駕駛長，落實各項標準作業流程，確實注意車內外乘客動態，並要求駕駛行駛中加強呼籲乘客於車門關閉中，勿強行上、下車且勿倚靠車門或站立於前後門禁止站立區內，以免遭車門夾傷。

公車 教育訓練

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