大寶二寶差10歲原因曝 蔣萬安三寶爸分享求子路辛苦

台北市長蔣萬安今一早出席台安醫院70周年路跑，他致詞自曝說，當年與太太生完老大得立之後，隔十年太太一直沒有再懷孕，後來是求助台安醫院調理身體，才有了二寶、三寶，所以他能成為三寶爸，真的非常感謝台安醫院的照顧。

蔣萬安今天一早出席台安醫院70周年與澳洲布里斯本Mater醫院攜手舉辦的「Joint Fun Run」路跑活動。他感謝台安醫院這70年來，為台灣醫療付出的貢獻，尤其台北市的歷次醫療評比，包括遠見天下，醫療照護這項目都全國第一、六都之冠，感謝辛苦醫護人員的用心付出照顧病患、各方研究等，讓台北市成為人人稱羨的醫療城市。

蔣萬安也在致詞時分享自己的小故事說，大家都知道他是三寶爸，但其實他與太太生老大之後，隔了十年一直沒有懷孕，很想要再想個寶寶，後來太太到台安醫院看免疫科調理身體，後來真的賜給他們二寶，後來又有了三寶，有這麼可愛的寶貝，所以他跟太太滿懷感恩，也希望未來有更多台安寶寶能夠出現。

蔣萬安是在2021年喜迎二寶出生，當時蔣萬安擔任立委，對於升格「二寶爸」，蔣當時還在臉書報喜，表示相隔10年心情還是很激動，特別謝謝孩子的媽一路走來相當辛苦，兒子3653克、是頭好壯壯的健康寶寶，也是當天接生寶寶「最大隻的」，甚至感謝上帝，表示這是最好的禮物。

台安醫院今年70周年，今天上午與澳洲布里斯本Mater醫院舉辦「Joint Fun Run」路跑，這場路跑活動跨越時區、國界，除在台北大佳河濱公園、也同步在布里斯本舉行，且呼應38國際婦女節以「為女力而跑」為主題，參加者將共同慶祝女性的強韌與成就，同時提升對女性健康和公共衛生的認識。