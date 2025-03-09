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雙北都找大學當「大腦」有用嗎？藍：讓施政與時俱進

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安（中）。記者曾原信／攝影

北市長蔣萬安打造北市大成市府智庫，新北市副市長劉和然也拋成立「市立大學」，被視2026起手式。藍議員認為，市立大學是直轄市優勢、利多，可作為城市治理「大腦」，也是趨勢；綠則認為，大學是為國家培育人才，不應變公務員培訓中心。

劉和然日前接受專訪提出「市立大學」構想，被指是參選2026新北市長起手式。劉昨天說，市政延續不應被市長任期限制，城市發展難一蹴可幾，若有一個單位長期擔任城市發展的腦中樞，施政就不會有斷層。

國民黨議員吳世正認為，北市大是台北市很重要資產，對直轄市來說，有城市大學是優勢、利多，可以培養城市治理各式各樣的人才，因市政建設是很實際的東西，但需理論導引，大學學術理論也需要實務，加上大學是創意來源，可以讓城市治理，與時俱進、跟上潮流、符合市民需求，的確需要有智庫協助。

不過吳也提到，儘管市立大學成為政府的智庫是未來趨勢，不過缺點就是很花錢，現在新北也想要成立市立大學，應該也可負擔得起，但需長期投資，但法令規定高中以上是由中央教育部管，市立大學的管理有時候地方政府不是這麼直接。

吳認為，目前地方政府要由公務員擔任智庫角色，的確有點困難，日常的例行工作公務已經很忙，還要求創意創新，有一點不切實際，所以由市立大學協助擔任智庫角色，有一些腦力支援，應該也是責無旁貸。

不過民進黨議員許淑華則認為，學校就是學校，應該是培育國家優秀人才的地方，北市大過去前身就是與北體合作，培育出相當多優秀體育選手，而且揚名國際，包括戴資穎、王齊麟、李洋等人，大學應該是依照各個學校專長，培養那個領域的優秀人才，不應該是變成公務員培訓中心，

對於新北副市長劉和然也拋出要成立市立大學，許也酸，雙北不要互相唱雙簧，將公家資源變成私人運作的領域，身為議員她不認同，學術、教育界也不會允許。

議員

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