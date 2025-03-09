漁產公司節電 年省400萬

經濟部考慮3月下旬開電價審議會，台電電價再傳漲價風聲。台北農、漁產公司等用電大戶首當其衝。

漁產公司董事長鄭世維說，「最大耗電量是冷凍庫」，去年新建冷凍庫約增加70多坪，萬華、濱江2市場度數比前年增加約11.63%、69萬餘度，電費也增加26%、487萬元；去年就請專業人員盤點，除霜作業1天6次、每次20分鐘降為4次，再利用用電離峰時段作業，減少電費支出約400萬元。

台北農產運銷公司副總經理路全利說，公司8成電力用途為冷藏製冷、空調及照明設備，台電前年調漲17%，去年再漲14%，雖已申請選用時間電價，並善用於離峰用電時間使用滷水槽儲冷，電費仍增加近20%；近年汰換為節能設備，每年可節省電力約3成，不無小補。

新北果菜公司總經理江惠貞表示，若今年再調漲6%將增加400萬元電費，近期參考北農用電模式，卻發現改供電設備就要近900萬元，若省下金額不高，還不如保持原狀，目前先以節能措施因應。