台北人的回憶…梅花影院4月底熄燈 影迷喊不捨

1979年底落成的梅花數位影院，昨天無預警宣布將於4月30日結束營業，勾起許多老台北人回憶，紛紛表達不捨，感嘆「又是一個時代的落幕」。

梅花數位影院在社群專頁公告，「誠摯感謝各位影迷的支持與陪伴，與我們共創了許多美好的回憶，因諸多因素評估後，於4月30日最終場按下終止鍵」，會員點數將會另外發布兌換公告，持有團票者仍可至真善美劇院繼續使用，梅花數位影院歡迎影迷來拍照，「留下最後的美好回憶，與我們一起說再見！」

即將熄燈消息一出，馬上湧入相當多網友留言。有網友大喊不捨「從10歲看到36歲…」，還有網友細數梅花影院的優點表示，「除了座椅好坐，戲院爆米花你們的最好吃，超值沒有之一」還有網友說，「走路就可以到的戲院，現在看電影也會以這裡為優先，真是令人哀傷的消息。」

許多老台北人回憶，梅花影院2007年曾歇業，2010年才復業，當時民眾說「這是大安人美好的記憶，很高興它回來了。」疫情期間影廳重新裝潢，椅距調整得非常棒，視線也不太會被遮蔽，價格優惠更是台北市首輪戲院的好選擇之一，眾人感嘆「這次再落幕可能不會再回來了」。

一名業界人士說，梅花影院曾是許多經典作品的首映舞台，早年「光陰的故事」等片都曾在此首映。有網友感嘆它是「台北的最後一畝良田，戲院最後一處清流。」

1月先有近60年的公館東南亞戲院熄燈，梅花數位影院也將在下月底結束營運，非集團經營影院生存困難。