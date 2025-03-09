新北三鶯線2站 無人行道遭批

新北市捷運三鶯線預計年底完工、明年啟用，其中永吉公園站市府主打櫻花及炮仗花吸引民眾，但出站後卻沒有人行道可走。議員要求捷運局盡快施作，以免民眾須冒險與車爭道去賞花；捷運局表示捷運站體完工後，一併設置完成。

造價超過500億元的捷運三鶯線，長14.3公里、設12車站，正在經常性動態測試。三鶯線捷運永吉公園及鶯桃福德站周邊缺乏人行道，民眾認為市府不斷宣傳賞花，目前行人卻無路可走，未來捷運開通後遊客安全堪慮，引發抱怨。

另有民眾說，除永吉公園站外，美術館站未來也會是鶯歌火車站的轉乘點，中間的通廊現在還有停車場，未來捷運通車後通廊將大幅增加人潮，影響行人安全，市府應改善。

議員蘇泓欽表示，不少民眾經過抱怨沒有人行道，認為捷運局目前做硬體工程，應該一併將人行道施工完成，避免日後捷運帶來人潮後，市府又要做二工改善人行空間。

捷運局指出，捷運三鶯線在設計階段都有規畫車站周遭設置人行道，其中，永吉公園站周邊規畫施作約150公尺長的人行道，方便旅客通達車站搭乘捷運，鶯桃福德站也規畫新設人行道約150公尺，並與既有人行道銜接，都將在捷運站體完工後一併設置完成。