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梅花影院將熄燈…老台北人哀號「我的童年」揭1食物最好吃

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梅花影院將熄燈！老台北哭我的童年 意外曝1食物最好吃

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
梅花數位影院將於4月30日吹熄燈號。(取自臉書)
梅花數位影院將於4月30日吹熄燈號。(取自臉書)

位於北市和平東路，1979年底落成、已46年的梅花數位影院，今無預警臉書專頁宣布，即將4月30日結束營業。引發許多老台北人哀號大喊「不…」、還有人留言「我的童年」、「陪伴我長大的戲院..要熄燈了」；更有網友找出老票根表達「超不捨！」

即將熄燈消息一出，馬上湧入相當多網友留言，有網友大喊不捨「從10歲看到36歲⋯」，還有網友細數梅花影院的優點大喊不捨，表示「除了座椅好坐，戲院爆米花你們的最好吃，超值沒有之一…」，還有網友說，「走路就可以到的戲院…，現在看電影也會以這裡為優先…，令人哀傷的消息」。

梅花數位影院今天在社群專頁公告，「誠摯感謝各位影迷的支持與陪伴，與我們共創了許多美好的回憶，因諸多因素評估後，於4月30日最終場按下終止鍵」，會員點數將會另發布相關兌換公告，持有團票者仍可至真善美劇院繼續使用，梅花數位影院歡迎影迷來拍照，「留下最後的美好回憶，與我們一起說再見！」

也有老台北人留言提到，其實梅花影院過去也曾歇業過一陣子，後來復業，疫情期間影廳有重新裝潢，椅距有調整非常棒、視線不太會被遮蔽，甚至搭配信用卡優惠價格算，是台北市首輪比較便宜的影院。真的很可惜要再次落幕。還有網友說，同體系的真善美有小眾市場還可以撐，面對集團戲院跟串流平台衝擊下，台北的首輪小戲院壓力應該都很大。

對於年初先有近60年的公館東南亞戲院於1月底熄燈，接下來梅花數位影院也將在下月底結束營運，非集團經營的影院生存困難，北市文化局表示，市府積極扶植影視產業，除提供電影製作補助申請，也委託台北市電影委員會設立單一窗口，協助影視拍攝，並會積極行銷國片，全方位推動台灣影視產業的發展。

北市 梅花

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