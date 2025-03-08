林淑芳襪子娃娃創作展 逾4500隻創作伴生命蛻變

林淑芳創作襪子娃娃17年，至今手縫超過4500隻襪娃，完全不重複。她表示，一生都在挑戰極限，還為度蜜月的夫妻一家4口創作，各擁有襪娃，10年的陪伴見證蛻變，與延續生命之旅。

林淑芳襪子娃娃創作特展「繭生」，今天下午在新北市石碇區番子坑森活休閒園區開幕。3個系列，包括襪娃的大小、材質運用、臉部表情等，都突破以往縫紉的手法。

林淑芳自2008年4月開始投入創作襪娃，她接受中央社記者電訪表示，起初依照教程製作，從第3隻開始創作，也開始為每個襪娃命名並寫出生證明，至今年1月18日已製作4542隻襪娃。

究竟有什麼動力可促使堅持創作下去，林淑芳回應詢問表示，從沒想過自己可堅持17年；常有人說「簡單的事重複做，就是專家」，但創作從不簡單，因每個襪娃都獨一無二，這是艱鉅的挑戰。

曾在幼兒園任教職的林淑芳，後來專心創作，並重返校園，還挑大梁組織石碇觀光發展協會。她說，這次展覽也是她在華梵大學美術與文創學系碩士班的畢業展，除印證挑戰也重拾青春歲月。

林淑芳說，她一直相信每個襪娃與主人都有情感連結與存在價值。2016年瑞士之旅，她帶著襪娃拍照，並認識一對熱愛爬山健行的年輕夫妻去度蜜月。

這對夫妻也想擁有陪伴爬山健行的分身襪娃，幾年後，在第一個孩子還不會走路時，夫妻就背著孩子挑戰無數山峰，孩子也有了屬於自己的襪娃。

林淑芳說，後來夫妻的第二個孩子出生後，每次爬山都問媽媽，自己的襪娃何時出生，一等就是5年，終於在今年1月完成襪娃「阿闊」。近10年的緣份，見證真實的一家四口，也完成襪娃一家四口的創作，每個襪娃都背著登山背包，相當可愛。