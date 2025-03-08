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孫中山逝世百周年 蔣萬安舉大巨蛋呼應緬懷國父精神

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（左）與台北市長蔣萬安（右）上午出席「國父孫中山先生逝世百年緬懷紀念植樹」活動，並共同植樹。記者曾原信／攝影
國民黨主席朱立倫（左）與台北市長蔣萬安（右）上午出席「國父孫中山先生逝世百年緬懷紀念植樹」活動，並共同植樹。記者曾原信／攝影

下周三是國父孫中山逝世百周年紀念日。國民黨北市黨部今天在孫中山第二次來台、下塌的梅敷屋種植白梅樹，邀民眾重溫當年國父與台灣的深厚淵源。黨主席朱立倫、市長蔣萬安除種下白梅樹，蔣也到當年祖父、前總統蔣經國種下的樹前緬懷。

蔣萬安致詞提到，他身為台北市長，深知肩上責任重大，未來面對各項挑戰，絕對會以人民福祉為最優先考量，且堅定守護民主自由及和平，他舉去年國慶晚會睽違8年到北市大巨蛋舉辦，不僅慶祝國慶，也代表市民對這座城市的期待，讓台北市邁向下一個高峰重要的里程碑，帶給市民朋友幸福感、光榮感。

蔣萬安說，大巨蛋對面是國父紀念館，一邊是民主的精神與歷史的傳承，一邊是國際城市的地標及運動量能，代表這座城市展現民主自由精神，也展現多元特有的魅力。

國民黨北市黨部今天舉辦「民主向前、跨越百年」中山紀念植樹活動，特別選與逸仙公園園區內相同樹種的白梅樹，由捐樹人陳朝南、林忠男致贈，國民黨主席朱立倫及台北市長蔣萬安種植，在樹苗旁立下傳承碑，象徵孫中山先生的精神將在逸仙公園生生不息。

朱立倫表示，今年是國父孫中山逝世一百周年，總理一生最偉大的精神就是天下為公，「沒有小我、只有大我，一切為國家」。孫中山先生的後人、追隨者創造了民主的台灣，也希望有和平的兩岸，今年是中華民國114年，大家享受民主的同時，也要感念國父及其偉大的精神。

北市黨部主委黃呂錦茹表示，總理孫中山先生的革命精神對台灣產生了深遠影響。1925年3月12日，孫因病逝世，舉國悲痛。台灣雖當時仍處於日本殖民統治之下，但許多知識分子與民間社團仍秘密紀念這位偉大的革命先行者。時至今日，總理逝世100周年，國民黨在全台發起植樹紀念活動，台北市黨部特別選擇在逸仙公園重植白梅樹，以綠意傳承，讓總理的革命精神長存。

國民黨 孫中山

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