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劉和然拋「市立大學」成為新北市政腦中樞 藍綠看法不一

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市副市長劉和然拋出「市立大學」構想，希望成為城市發展腦中樞，讓施政不會有斷層。記者葉德正／攝影
新北市副市長劉和然拋出「市立大學」構想，希望成為城市發展腦中樞，讓施政不會有斷層。記者葉德正／攝影

新北市副市長劉和然拋出「市立大學」構想，希望成為城市發展腦中樞，讓施政不會有斷層。國民黨議員贊同此舉能為新北找到最好的道路，民進黨議員同意培育人才實質參與政策形成，但應思考大學教育多元人格發展，與政策研究、政治參與高度指向性之間的根本差異。

新北市議會國民黨團書記長王威元指出，市政建設不能「東一榔頭西一棒」，比如近期環狀線損壞衍生的法律問題，就是早期執政者在興建與規畫時，沒有考慮衍生出來的問題，若能成立市立大學，或是與現有學校合作，可依據新北的產業特色，制定發展定位，找到對新北最好的道路。

王威元說，除政策擬訂，更能執行說服民眾的重要任務，就像大家都想要發展，想要新竹科學園區的利益，卻拒絕工業區在我家旁邊，市立大學可以提出有力的分析和策略，他非常樂見。

新北市議會民進黨團總召廖宜琨表示，贊同興辦教育、培育人才強化公共議題的研究，甚或實質參與各項政策意見形成過程，但是否應先思考，回歸大學教育的自主對於人格發展的多元性，政策研究、政治參與的指向性，與大學教育的根本差異。

廖宜琨認為，舉凡城鄉發展、教育、社福、衛生、警政、經濟發展等多項民生發展面向，均具備高度專業及延續性，是否能先就行政體制欠缺的部分，實質討論評估成立高位階智庫型幕僚單位，不隨政黨輪替，長期研究市政發展議題，避免過度與大學教育核心價值衝突、少子化衝擊等，導致資源投入卻未有預期效果。

國民黨 大學教育

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