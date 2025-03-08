萬金杜鵑之美 金山青農跨界藝術合作

照片取自新北市政府

新北市農業局辦理萬金杜鵑花展「一起出花」日前開展，新北市青農聯誼會金山萬里分會新任會長黃翰滕今年跨界與藝術家「一起設計」合作，參與花藝展品設計，將杜鵑融入生活家具，表達杜鵑在生活中綻放的理念。邀請民眾到萬里金山參觀萬金杜鵑花展，來場浪漫的杜鵑花邂逅。

農業局表示，89年次的金山萬里分會長黃翰滕為新北市青農聯誼會最年輕的分會長，家中經營明山園藝，以杜鵑、桂花、茶花等為主要作物，種植面積約3公頃。黃翰滕從小跟著父親學習栽培技術，深知花卉產業對人力的需求，畢業後積極參與智慧化農業課程，今年也進行智慧化苗圃計畫，減少人力負擔並提升產量。今年萬金杜鵑花展更與一起設計規劃顧問有限公司合作設計花藝展品，將杜鵑融入家具中，並讓家具脫離傳統框架與自然和諧共處，表達讓杜鵑在生活中綻放的理念。

分會長黃翰滕表示，很榮幸擔任金山萬里分會第4屆會長，期許自己如喜愛的紅蓮杜鵑般熱情活力，促進聯誼會交流合作，也感謝新北市政府持續輔導新北青農不僅在包裝資材、食農教育及農場改善等，並針對金山萬里青農協助共同包裝紙箱、青農環保袋等，拓展北海岸農業發展。本次與農業局合作參加萬金杜鵑花展也激發將美學設計融入苗圃的想法，未來預計將苗圃打造成拍照勝地，並結合食農教育吸引北海岸農遊人潮，規劃如手作盆栽、花束DIY等，讓杜鵑花也能在民眾家中綻放。

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