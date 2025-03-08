北市內湖國中停車場試營運期間免費停車

照片取自臺北市政府

「內湖國中綜合大樓新建工程」落成的綜合大樓以「湖中小太陽」為設計意象，以高低錯落的量體變化、曲線天際線及立面框架陰影，巧妙融入周邊環境，透過增加氣流、採光與多層次空間規劃，實現「讓路給風走」的節能綠建築理念，後續將申請黃金級綠建築標章，此外，透過功能空間的精心配置，運用導引、轉折、明暗變化等設計手法，使校園角隅空間更具層次與吸引力，打造綠意盎然且充滿活力的學習環境，亦建置音樂、美術、電腦、童軍等專科教室，以提升教學品質，為學生創造更理想的學習空間。

「內湖國中綜合大樓新建工程」地上3層綜合大樓，規劃專科教室8間、多功能室內活動中心1座；地下2層停車場，提供汽車車位118席、機車車位20席，校舍改建計畫併停車場規劃，同步改善市區街景容貌、解決巷道路邊停車擁擠問題，校舍改建不只是校園改造，也是社區翻新、進化的起點。

臺北市停車管理工程處表示，臺北市內湖區內湖國中地下停車場，試營運期間開放免費停車，並自4月1日零時起開始收費，歡迎民眾多加使用。

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