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增設共融式遊戲場挨批狀況多 北市：持續改善

中央社／ 台北8日電

議員北市近年持續在公園內增設共融式遊戲場，卻不在乎品質，出現遊具使用率低等狀況。公園處今天表示，將針對新建或更新的共融式遊戲場，依在地需求及相關原則持續改善。

國民黨台北市議員詹為元指出，市府從2016年規劃設置共融式遊戲場，政策領先全國，但近年持續增設，卻不重視品質，導致部分公園內的共融式遊具有使用率低等許多狀況。

詹為元說，如共融式遊戲場選址，市府卻設置在不適當地點，包含未考量周邊環境與設施等，還有如身心障礙者停車空間或無障礙坡道不足等情形。

他指出，北市公園空間有限，市府卻硬塞大型共融式遊具進公園，讓整體設施變狹窄，降低一般遊具的可玩性，甚至影響其他兒童的遊戲體驗。

詹為元說，市府應優先盤點現有公園綠地，確認地點條件再依機能設置共融式遊戲場，不要以隨機選址，並檢討現行選址與設計，應把共融式遊戲場變成孩子可真正共融的空間，而非淪為累積政策績效的數字。

台北市政府公園路燈工程管理處表示，後續規劃新建或更新共融式遊戲場，除參考市府共融式遊戲場設計原則，並考量地方需求、場域面積大小、交通易達性、無障礙動線等條件選址。

公園處指出，共融式遊戲場規劃設計階段都會納入公民參與，並辦工作坊或說明會，聆聽各方建議，及邀集公民團體及當地居民參與討論設計，選用遊具及設計，除考慮身心障礙者或特殊兒童的需求，也會評估一般兒童的使用需求。

公園處表示，因北市公園開發早，設置共融式遊戲場都是在公園既有空間內，但要取得既有空間及機能平衡性，還要評估保留老舊遊戲設施或融入新設計，進而限制規劃設置共融式遊戲場的困難度。不過，從2016年推動至今，已完成76座。

公園處指出，未來規劃設置共融式遊戲場前，將持續依在地需求等進行盤點及規劃，盼提供市民更完善優質的共融式遊戲空間。

北市 議員

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