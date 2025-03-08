FRC機器人大賽新北登場 國內外37隊高手爭奪休士頓總決賽門票

「2025 FRC機器人台灣大賽」今日起一連兩天於新北市工商展覽中心盛大展開，本次賽事首次開放國際參賽資格，吸引波蘭、夏威夷、澳洲、菲律賓等海外隊伍與全國精英共37隊齊聚一堂同場競技，爭奪前往美國休士頓參加總決賽的寶貴門票。

FRC競賽向來為美國麻省理工學院、哈佛大學及台灣大學等國內外知名大學所重視的指標型科技賽事，競賽內容涵蓋機械設計、程式開發與市場策略等多元領域，要求參賽隊伍在短時間內根據年度挑戰主題，自主設計並打造具備自主運作及遠端操控功能的機器人。

美國總部首次派遣技術顧問與控制系統專家親臨現場，提供現場參賽隊伍專業指導，激發創新思維與團隊協作，將理論與實戰完美融合，為全國師生帶來一場盛大又刺激的國際賽事。

安康高中FRC7632隊長陳盛緯表示，此次比賽猶如一段震撼心靈的旅程，與來自不同國家的隊伍激戰，團隊成員深刻體驗到高強度對抗的熱血激情與無盡挑戰。在每次策略調整與機器運行中，隊伍不斷成長，進一步體認到團隊合作與臨場應變的重要性。

來自波蘭的隊伍表示，因歐洲區域賽選擇有限而特地來臺參賽，深刻感受到台灣人的友善及濃厚人情味；澳洲的參賽隊伍提及，有幸參與台灣首次舉辦的區域賽，讓他們能就近參與國際級賽事。