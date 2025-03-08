冰櫃用電大…二殯年電費近3千萬 盼中央不要再漲電價

台電近年因補貼民生用電負擔重，外界關注即將3月底召開的電價審議會，將決定4月是否再調整電價。因有大量冰櫃、禮廳的懷愛館(二館)因去年電費約近3千萬，也因電費成本高，盼產業電價不要漲。

至於未來電費成本若撐不住，是否可能漲冰櫃使用費？殯葬處表示，冰櫃使用的規費要調整，需要修收費標準，不會即時反映，並且也會由府級統一評估。

因應電費近年不斷調漲，北市殯葬處長張世昌表示，懷愛館(二殯)第一、二期工程，分別於2016及2024年完工，景仰樓及景行樓皆有取得綠建築標章，建築節能設計上，有採雨水回收系統、及通風、省水、採光明亮等設計，另全面採LED照明燈管、調升冰水主機溫度，以減少能源消耗落實節能減碳。

張世昌說，懷愛館(二殯)二期工程景行樓興建完成後，共增加17間禮廳、拜飯區、遺體處理化妝室、冰櫃增設637個。景仰及景行樓冰櫃皆有智能監測系統，可以直接透過軟體進行溫度監測，有異常可以即時反應。

另外，化妝室24小時提供遺體進館服務，遺體冰存設備為能因應需求，須維持不間斷的運作，以確保能隨時因應。北市殯葬處針對冰櫃設施，除定期請專業廠商進行保養檢測外，也會針對年限較久的冰櫃編列預算進行汰換。

為提升節能效益，張世昌提到，殯葬處辦公室與懷愛館各級禮廳空調設備均為變頻冷氣，並依市府規定，冷氣設固定溫度，同時在禮廳入口設空氣簾以降低熱空氣進入室內影響冷效。

至於電梯部分，因夜間治喪民眾會至懷愛館參加作七法會，館方將評估夜間暫停部分電梯，以達省電效果。自去年起，也設能源管理員並定期填報數據，今年更進一步導入能源管理系統，監測設備用電情形，分析高用電時段與設備運作狀況，透過即時調整優化用電方式，以確保資源運用高效並達成節能目標。