迎接世壯運 38婦女節侯友宜邀女性動出健康

新北市府8日在三重空軍一村舉辦「Women尚勇、女力動滋動」婦女節活動，邀請桌球奧運選手陳思羽、女子三千障礙賽紀錄保持人陳昭郡等女力代表，以及婦女團體朋友，與市長侯友宜齊聚慶祝38婦女節，也為迎接世壯運提前暖身。

本次活動結合動健康、婦女大學展演和市集攤位，吸引許多民眾到場參加體驗分享。侯友宜表示，新北市404萬的人口裡，有51.4%是女性，女性人口數高達208萬人，市府積極推動女性健康和運動發展，希望藉由此活動喚起更多女性關注自身健康，並展現自信、力量與勇氣。

侯友宜強調，運動不僅是增強體力的方式，更是提升自我認識與自信的重要途徑，新北市設有18座國民運動場館，呼籲女性應該以運動為契機，釋放潛力，擁抱健康、活力的生活方式。

此次活動除展現新北市對婦女健康的重視，也進一步鼓勵女性朋友走出戶外，與家人、朋友共同享受運動與健康帶來的快樂，鼓勵大家將運動融入日常生活，並為未來的生活注入更多的正向能量。

社會局長李美珍表示，運動不僅是提升體能的方式，更是塑造心靈與生活方式的重要工具。新北市除了婦女服務中心辦理動健康、健康大講堂方案，也結合民間單位在各區域開辦婦女大學課程，其中包含像是瑜珈、舞蹈等促進身心健康的課程共有81班，將在3月起陸續開課。運動可以幫助女性保持健康、提升自我價值，並且讓我們有更多的動力去追求生活中的每一個夢想。