觀察站／侯友宜欽點主導新北大巨蛋 劉和然接班態勢顯

新北大巨蛋各界期盼，新北市長侯友宜欽點由副市長劉和然主導後續規畫選址與專家會議，地方藍營人士指出，大巨蛋要在侯任內動工不易，由劉和然主導的用意，在於侯希望卸任後，劉若順利接班，大巨蛋建設就不會有任何斷層與空白期，避免當年台中巨蛋，因為改朝換代空轉14年最後回到原點，「選對人來接棒的意味濃厚」。

新北市長人選各界關注，藍營部分，李四川雖在民調領先，但近期轉趨低調，反倒是劉和然靠著執政優勢，除行動治理場場都會參加，近期各界關注的新北大巨蛋，侯更交給劉和然主導。

藍營知情人士透露，過去新北市政會議都由各局處首長負責，但今年開始，專案報告改由副市長、祕書長引言，再由局處首長針對細節補充，希望解決過往專案報告亮點不足的問題，不過日前市政會議「大巨蛋專案」報告，全程由劉和然全程負責，算是首例。

該人士說，大巨蛋要在侯友宜任內動工不易，但現在由劉和然主導，代表希望侯友宜卸任後，劉能順利接班完成這個新北市重要建設任務。

今天被問到此事，劉和然強調，市長的政策他幾乎都參與，好的政策本來就應該要延續，事務官出身，眼光在於制度延續與永續發展，所以不管是通學廊道、新泰塭仔圳配地後的規畫，甚至是捷運三環六線、淡北道路等等，都要持續去做。

劉和然認為，好的政策一定要延續，就像站在巨人的肩膀上，可以看得更廣更遠，有一天，也有新的開創，成為別人的肩膀，讓小樹逐漸成長為大樹，不要因為是前任的成功政策，就把它改掉。

新北市長侯友宜提出2030願景，是否有自己的40、50願景，劉和然說，他現階段仍是市府團隊成員，不敢講有什麼願景，會持續延續現在的方向，專心市政工作。

對大巨蛋，劉和然說，今年目標就是把位置選出來，現在有許多意見進來，目前就是務實去分析討論，「當然不希望因為一些政治因素改變」，這個大概不是球迷所期待的。

劉和然今天參與世壯運壘球集訓，談到自己的球衣號碼37號，是延續去年參加富邦開球時球衣號碼，當時放棄常見的00、66數字，而是選擇他在新北市服務37年作為幸運號碼，一切也盡在不言中。