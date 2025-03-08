新北三鶯線通車在即 民怨：捷運站沒人行道

新北市捷運三鶯線預計年底完工、明年啟用，其中永吉公園站市府更常主打櫻花及炮仗花吸引民眾賞花，但民眾卻發現捷運永吉公園及鶯桃福德站卻沒有人行道，議員蘇泓欽要求捷運局盡快施作，捷運局表示捷運站體完工後一併設置完成。

造價超過500億元的捷運三鶯線，長14.3公里、設12車站，預計今年底完工，明年啟用，目前經常性動態測試，不過部分站體外缺乏人行道，引發民眾抱怨。

三鶯線捷運永吉公園及鶯桃福德站周邊缺乏人行道，民眾認為市府不斷宣傳賞花，行人卻無路可走，未來捷運開通後遊客安全堪慮。議員蘇泓欽表示不少民眾經過此地會抱怨沒有人行道，認為捷運局目前做硬體工程，應該一併將人行道施工完成，避免日後捷運帶來人潮後，市府又要做二工改善人行空間。

捷運局表示，捷運三鶯線在設計階段都有規劃車站周遭設置人行道，其中，永吉公園站周邊規劃施作約150公尺長的人行道，方便旅客通達車站搭乘捷運。而鶯桃福德站也規劃新設人行道約150公尺，並與既有人行道銜接，都將在捷運站體完工後一併設置完成。