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新北市府世壯運集訓 劉和然高喊「接住了」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市副市長劉和然投接球架勢十足。記者葉德正／攝影
新北市副市長劉和然投接球架勢十足。記者葉德正／攝影

雙北世壯運5月登場，新北市府局處首長組隊參加慢速壘球賽，今天由副市長劉和然率隊集訓，各局處首長雖是第一次集訓，劉和然與局處首長們都能順利接、投球，架勢十足。劉和然表示，目前雙北場館包括賽事、觀光、旅遊規畫、城市行銷與國際交流都「準備好了」，隨時能夠上場。

今天練習賽，雖然一開始市府局處首長還不熟悉球路，但愈練愈順，劉和然順利接到高飛與滾地球，也高喊「接住了」，頗具深意。

劉和然表示，新北市府團隊已報名參加壘球賽，目前北市府也有組隊，市長侯友宜將率領新北隊，對上台北市長蔣萬安率領的北市隊，今天特別邀請同仁一起參加集訓，後續也會由副祕書長柯慶忠安排接下來的訓練計畫，全力備戰。

劉和然說，除了團體賽，也有局處首長報名馬拉松，他和侯市長也有報名桌球單打，也歡迎大家一起參與雙北國際盛會。

體育局表示，世壯運開5月17日登場，開將在台北大巨蛋，閉幕則在新北美術館舉辦，開幕式會邀請歌手阿爆、告五人等600名表演者獻唱、表演，開幕式前也有萬人夢想壯年遊；5月30日閉幕典禮晚間7時在新北美術館舉行，將交棒下屆主辦城市日本關西。

為鼓勵民眾進場觀賽，新北市府準備百萬新北幣，到新北26個場館觀賽或參加閉幕的觀眾領取後，可至新北各大商圈、夜市使用；新北也推其他優惠，包括5月27日至8月16日免費搭觀光公車遊水金九、75場次免費深度文化體驗遊等。

新北市府局處首長今天參與慢速壘球集訓。記者葉德正／攝影
新北市府局處首長今天參與慢速壘球集訓。記者葉德正／攝影

世壯運 劉和然 北市府

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