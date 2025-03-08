願所有女性發光 北市社會局政策及合作策展並行

國際婦女節，北市社會局表示，除了以特展、工作坊鼓勵「愛自己」外，致力從政策面多方面照顧女性，也跟策展人合作，如國家地理女性經典影像展，展現女性多元樣貌。

國際婦女節到來，台北市社會局宣布「這次就愛自己-台北新『女子』行動」，邀請3名女性分享愛自己的心路歷程，如善用臨時托育、兼顧家庭與夢想，找到自身的成就感；或是接受心理諮商後學會釋放壓力等。

北市社會局長姚淑文表示，市府致力於婦女友善環境，推出多項女性照顧政策，如好孕2U專車開辦到現在，已照顧超過2萬3000名婦女；定點臨托服務從7處擴點至21處，使用者達8200人次。

而婦女場館定期舉辦運動課程、女路走讀等各類活動，透過多元方式滿足女性不同需求；日前社會局也與青年局、性別平等辦公室等共同舉辦「國家地理女性經典影像展公益之夜」，邀請各界關注性別平等議題的代表齊聚一堂。

社會局指出，攝影展以WOMEN BORN TO SHINE為主題、以愉悅、愛、美、智慧、力量和希望等6大主題，述說全球女性多元樣貌與生命故事。

策展人鄭清煌說，國家地理雜誌有龐大的照片資料庫，這次攝影展以女性為題挑了100張照片，都是登上過雜誌封面的照片，包含珍古德（Jane Goodall），以及更多在不同生命歷程中登場的女性。

鄭清煌表示，國家地理雜誌19世紀初就已成立，但直到1959年封面才第一次出現女性，且這名女性並非主角，而是陪同科學家丈夫做研究。

直到1964年，國家地理雜誌才首次採用工作中的女性照片為封面。鄭清煌嘆，連這麼先進的雜誌在當時對女性的重視程度也遠遠落後。鄭清煌並坦言展覽的票房「不太好」，但留言牆上的回饋一片好評。

社會局指出，鏡頭看見女性在職場、家庭與社會各領域的實力，更看見她們的夢想、力量與挑戰，從「被觀看者」成為擁有話語權、能夠敘述己身故事的主體。

社會局舉例，因少子女化，增設托育機構曾被質疑會不會淪為蚊子館，但這忽略了女性也要投入職場、自我實現而衍生的需求與脈絡。台北市設立全台第一個性別平等辦公室，到在各行政區設立婦女中心、社區照顧據點，並開辦職業培力課程，協助婦女逐夢，讓公共政策從規劃階段就能看見性別差異、消除性別歧視、創造友善環境。