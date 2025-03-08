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今天38婦女節 蔣萬安曝太座考取這證照：愛就是行動支持

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安（右）今年過年大年初二回娘家，又曬出與太太石舫亘在羅東共騎機車合照，閃瞎網友。（取材自蔣萬安臉書）
蔣萬安（右）今年過年大年初二回娘家，又曬出與太太石舫亘在羅東共騎機車合照，閃瞎網友。（取材自蔣萬安臉書）

今天38婦女節，台北市長蔣萬安今天在臉書自爆，「前陣子，我的太太考取了美髮丙級證照。擁有科技、財務專業背景的她告訴我，這是興趣、很紓壓！」

「一座進步的城市，要讓女性能夠實現自我、活出美好。」蔣萬安說，太太考取美髮丙級證照，還是他鼓勵太太報名課程、載太太去參加考試，用行動全力支持太太想做的事。「我知道，這對她來說，不只是一張證照，更是自我實現的追求，我由衷地為太太感到驕傲！」

蔣提到，根據調查，女性在職場努力拚搏的同時，每天還得多花將近2小時處理家務，時間被切割成無數個片段。她們總是先照顧別人，卻很少為自己停下來。

「我們的社會，讓女性肩上的擔子格外沉重。」

蔣說，這幾年，台北市陸續推出「好孕愛心專車」，讓懷孕的媽媽能夠放心出門；提供免費生理用品，讓有需要的人不會陷入困境；提供女性專屬職涯諮詢，並首創「友善育兒事業獎」，鼓勵企業打造更友善的育兒職場，讓職業婦女能夠兼顧工作與家庭，不再獨自承受職場與家庭的拉扯。

「這些政策，並不是為了『幫助』女性，而是因為她們『理應』擁有更好的選擇。」

今天是38婦女節 ，蔣萬安說，願台北成為讓每個人都能自在綻放的城市！

台北市長蔣萬安過去選舉期間，太太石舫亘(左)陪同街頭拜票。本報資料照片
台北市長蔣萬安過去選舉期間，太太石舫亘(左)陪同街頭拜票。本報資料照片

婦女節 蔣萬安

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