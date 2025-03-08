北巿共融遊戲場不共融？議員點2大問題質疑：形同名存實亡

北市2016年起陸續設置共融式遊戲場，成全國先驅，但議員認為，歷經多年因選址不佳及未符合所有兒童之需，僅「數量」達標忽略「品質」，形同名存實亡公園。公園處表示，都有納公民參與，未來會再針對交通、停車、無障礙動線等盤點規畫。

公園處表示，台北市的公園開發較早，共融式遊戲場的設置大多是在公園既有空間下進行調整騰挪而來，除必須在既有使用機能及空間取得平衡。針對既有老舊遊戲設施也必須評估保留或融入新的設計之中，這些限制都增加共融式遊戲場規畫設的困難度，從2016年推動以來，已陸續完成76座共融式遊戲場的設置。

北市府近年打造多座共融公園遊戲場，目標是「遊戲場設計包容不同孩子狀況與需要，提供平等參與遊戲機會，維護不同孩子參與及使用遊戲場的權益」，但議員詹為元質疑，市府雖不斷增設共融遊戲場，卻出現「重數量、輕品質」，導致部分公園遊具使用率低，甚至影響一般遊具的多樣性與挑戰性。

詹也點出目前最常見2大問題：一，儘管名為共融遊戲場，選址卻在不適當地點。如身心障礙者家長開車出行周邊就需要有充足停車空間，或輪椅族群需要無障礙坡道等，共融遊戲場並無特別設想相關族群需求；第二，遊具未真正共融，儘管清楚每位兒童需求不同，但有些公園原本空間有限，為因應政策，硬塞需較大型空間的共融遊具，導致整體設施狹窄、一般遊具的可玩性降低，甚至影響其他兒童的遊戲體驗。

詹認為，北市要真正發揮共融遊戲場的價值，不能只是盲目擴增數量，而應做到「先盤點、再規畫」。應優先全面盤點現有的公園綠地，確認哪些地點有哪些條件、機能適合設置共融遊戲場，哪些適合做為一般大型挑戰性的遊戲場，而非隨機選址。並檢討現行共融遊戲場的選址與設計，確保未來的遊戲場能真正符合共融精神，而不是淪為政策績效的數字堆疊。

公園處說，未來仍將持續依在地需求及「台北市政府共融式遊戲場設計原則」之「設置共融式遊戲場資源盤點表」針對設置場域環境如交通易達性、停車空間、無障礙動線及遊具機能等進行盤點及規劃，提供市民更完善且優質的遊戲空間。