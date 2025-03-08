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退休族當玩具醫生 滿足孩子願望

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
志工王世榮在新北玩具銀行服務7年，他說玩具不只造福孩童，也可跟長輩互動。記者江婉儀／攝影
志工王世榮在新北玩具銀行服務7年，他說玩具不只造福孩童，也可跟長輩互動。記者江婉儀／攝影

玩具醫生是玩具銀行靈魂，巧手修繕延續物命，62歲王世榮身兼玩具醫生和行動玩具車司機，擅長將拆下的零件套用在另一件玩具，他笑稱「玩具版器官捐贈」。

新北玩具銀行牆上玩具醫生名錄，有人是資訊科技業，有人是全職媽媽，也有退休族，王世榮就是其一。

王世榮曾在成衣業服務，51歲退休後想服務社會，踏進玩具銀行一待就是7年。他說，退休後不務正業，卻在與孩子及長輩互動過程，內心得到許多滿足。

王世榮回憶，2、3年前曾到桃園參加玩具醫生活動，有個媽媽帶孩子到攤位前，小妹妹拿著一個壞掉的互動式娃娃，拜託玩具醫生救救她心愛的玩具，現場工具不足，王世榮把玩具帶回，花半小時維修，再寄回給小主人，滿足了孩子的願望。

「長輩也可以多玩玩具，更重要是陪伴。」王世榮也跟著教保員開行動玩具車前往偏鄉服務，他以自製米沙包帶遊戲，協助長者練習手眼協調；有80多歲阿嬤玩桌遊「拉密」上癮，家人直問「這款玩具去哪裡買？」

80歲志工張麗蓉一頭白髮，面對玩具時，喜悅的表情像個天真孩子。她每周從三峽搭公車到板橋當志工，她說，自己童年幾乎沒玩具，整理玩具時宛如回到童年。

80歲志工張麗蓉面對玩具時，臉上喜悅的表情，就像個天真的孩子。記者王慧瑛／攝影
80歲志工張麗蓉面對玩具時，臉上喜悅的表情，就像個天真的孩子。記者王慧瑛／攝影

全職媽媽 醫生 長輩

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