聽新聞
0:00 / 0:00

新北玩具銀行送愛 足跡達泰北、非洲

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北玩具銀行每年可以收到至少40噸玩具，需要許多志工幫忙分類、整理。記者蘇健忠／攝影
新北玩具銀行每年可以收到至少40噸玩具，需要許多志工幫忙分類、整理。記者蘇健忠／攝影

新北玩具銀行運作10年，台灣玩具圖書館協會理事長余良玲說，每年收到40至60公噸二手玩具，經清潔、維修後，除在國內慰藉銀髮族和孩子，也數度運往非洲史瓦帝尼等國家，讓當地孩子看了驚呼不斷，為台灣做了最好的國民外交。

2015年，一名樂透頭彩得主捐給新北市府1千萬元，催生玩具銀行及玩具行動車，10年來，玩具銀行量能持續擴大，還做起玩具外交；行動玩具車則開進偏鄉，帶給孩子及老人歡笑。

玩具銀行裡的工作人員忙著分類，玩具醫生聚精會神地維修，牆邊一箱箱玩具已分類整理好，公仔、玩具車是大宗，還有陀螺、尪仔標、布袋戲偶等懷舊玩具。

送往國外的玩具委託台灣玩具圖書館協會維運，協會主任張維庭說，玩具銀行每年收到約10萬件玩具，整理修繕的再生玩具送往國內社福團體、教育單位、老人關懷據點；也送愛國外，包含泰北、緬甸、越南、印尼，最遠甚至到非洲史瓦帝尼、烏干達，傳遞台灣人愛心。

協會副理事長劉富森說，台灣玩具被物質缺乏的泰北孩子視若珍寶，台東大學幼教系師生利用暑假陪伴泰北孩子玩遊戲，也將玩具融入課程，出發時每人行李箱個人物品限制5公斤內，其餘15公斤空間用來裝玩具，當地孩子非常期待台灣玩具，已停不下來，今年暑假會再出發。

玩具外交能量也擴及非洲，2018至2020年期間，大批玩具海運到史瓦帝尼，余良玲說，玩具是世界共通語言，2020年海運漲到一貨櫃60萬元，想到非洲孩子對玩具的渴望，仍克服困難送愛。

當玩具抵達時，開箱時小朋友眼睛發亮且緊盯不放，每次都傳出驚呼聲。余良玲說，當時工作人員交代「只能現場玩，不能帶回家」，仍有小朋友偷偷將小汽車塞進口袋，眾人卻不忍苛責。

台東大學幼教系副教授施淑娟說，玩具對孩子成長幫助大，透過帶孩子玩玩具有助強化精細動作、認知、美感、想像及創造等能力，台灣90%以上幼兒園有各種學習區，泰北幼兒園卻因資源少，一班60多名學生通常只能排排坐注視簿本，台灣玩具正在一點一滴改變當地教育。

史瓦帝尼 非洲

延伸閱讀

川普國會演講嘲笑非洲國家賴索托「沒人聽過」 外長震驚：相當侮辱

嘉基募款在泰北設診所 海外義診延伸至在地醫療

美對外援助停擺 非洲多國陷困境

罷免站非洲都有？王鴻薇諷：過兩天外太空也會有罷免站

相關新聞

新北玩具銀行送愛 足跡達泰北、非洲

新北玩具銀行運作10年，台灣玩具圖書館協會理事長余良玲說，每年收到40至60公噸二手玩具，經清潔、維修後，除在國內慰藉銀...

退休族當玩具醫生 滿足孩子願望

玩具醫生是玩具銀行靈魂，巧手修繕延續物命，62歲王世榮身兼玩具醫生和行動玩具車司機，擅長將拆下的零件套用在另一件玩具，他...

建議款掛零 綠議員喊不公

新北市議員每年有地方建設建議款1200萬元，多年掛零的民進黨議員戴瑋姍去年下半年終於獲得核定，去年上半年一樣掛蛋的5名民...

北市雙胞胎公幼未必同校 家長喊苦

雙北市府為免於家長接送之苦，若兄姐就讀同一公立幼兒園的幼兒，可優先入同校，但北市雙胞胎不含在內，導致家長可能要分送兩校；...

「一番賞」藏籤 北市推指引將開罰

北市一番賞爭議層出不窮，部分商家涉嫌操控結果，影響消費者權益。北市法務局抽查出27家有缺失，商業處也發布一番賞遊戲商家的...

新北汐止在地企業贊助監視器回饋鄉里 守護社區安全

為了守護鄰里安全，打造無死角的安全社區，在地經營三十多年的精華光學，在觀天下有線電視的介紹之下，協助汐止區樟樹里打造了十處的監控系統，今天里長也特別頒發感謝狀給精華光學，感謝他們發揚企業敦親睦鄰的精神，用實際行動來回饋社區。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。