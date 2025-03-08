新北玩具銀行送愛 足跡達泰北、非洲

新北玩具銀行運作10年，台灣玩具圖書館協會理事長余良玲說，每年收到40至60公噸二手玩具，經清潔、維修後，除在國內慰藉銀髮族和孩子，也數度運往非洲史瓦帝尼等國家，讓當地孩子看了驚呼不斷，為台灣做了最好的國民外交。

2015年，一名樂透頭彩得主捐給新北市府1千萬元，催生玩具銀行及玩具行動車，10年來，玩具銀行量能持續擴大，還做起玩具外交；行動玩具車則開進偏鄉，帶給孩子及老人歡笑。

玩具銀行裡的工作人員忙著分類，玩具醫生聚精會神地維修，牆邊一箱箱玩具已分類整理好，公仔、玩具車是大宗，還有陀螺、尪仔標、布袋戲偶等懷舊玩具。

送往國外的玩具委託台灣玩具圖書館協會維運，協會主任張維庭說，玩具銀行每年收到約10萬件玩具，整理修繕的再生玩具送往國內社福團體、教育單位、老人關懷據點；也送愛國外，包含泰北、緬甸、越南、印尼，最遠甚至到非洲史瓦帝尼、烏干達，傳遞台灣人愛心。

協會副理事長劉富森說，台灣玩具被物質缺乏的泰北孩子視若珍寶，台東大學幼教系師生利用暑假陪伴泰北孩子玩遊戲，也將玩具融入課程，出發時每人行李箱個人物品限制5公斤內，其餘15公斤空間用來裝玩具，當地孩子非常期待台灣玩具，已停不下來，今年暑假會再出發。

玩具外交能量也擴及非洲，2018至2020年期間，大批玩具海運到史瓦帝尼，余良玲說，玩具是世界共通語言，2020年海運漲到一貨櫃60萬元，想到非洲孩子對玩具的渴望，仍克服困難送愛。

當玩具抵達時，開箱時小朋友眼睛發亮且緊盯不放，每次都傳出驚呼聲。余良玲說，當時工作人員交代「只能現場玩，不能帶回家」，仍有小朋友偷偷將小汽車塞進口袋，眾人卻不忍苛責。

台東大學幼教系副教授施淑娟說，玩具對孩子成長幫助大，透過帶孩子玩玩具有助強化精細動作、認知、美感、想像及創造等能力，台灣90%以上幼兒園有各種學習區，泰北幼兒園卻因資源少，一班60多名學生通常只能排排坐注視簿本，台灣玩具正在一點一滴改變當地教育。