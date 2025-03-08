聽新聞
0:00 / 0:00

建議款掛零 綠議員喊不公

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市議員陳乃瑜。本報資料照片
新北市議員陳乃瑜。本報資料照片

新北市議員每年有地方建設建議款1200萬元，多年掛零的民進黨議員戴瑋姍去年下半年終於獲得核定，去年上半年一樣掛蛋的5名民進黨議員也都在下半年獲核定，僅陳乃瑜仍掛零。地方認為是市府企圖修復府會關係；市府回應，只是針對提出的項目考量，不因議員而有不同。

新北市是目前少數地方政府仍有議員建議款，66名市議員，每年有1200萬元，多用於校園設備、鄰里基礎建設使用。主計處去年下半年度議員建議項目4億9152萬餘元，核定4億8274萬餘元。

戴瑋姍去年下半年核定443萬元，包含板橋區石雕公園地坪及環境改善工程等。她表示，監督是議員的職責，很高興市府終於回歸制度運行。

去年上半年掛蛋的綠議員，張錦豪在下半年獲核定1189萬元、黃淑君611萬元、顏蔚慈567萬元、李宇翔598萬元、卓冠廷1161萬元，陳乃瑜仍未有款項核定。

陳乃瑜批評市府行政不中立，打壓個別議員，她提案從民生到交通安全，哪一項不是市民需要的？「侯友宜應該把積欠地方的建設費用還給地方」。

新北市主計處長吳建國表示，對議員建議事項，都會由各局處先行審慎考量後，確定有需求再送主計處，只要能配合市政預算科目，都會執行與核定，不會特別針對個別議員有何不同，而是針對提出的項目為何來考量。

議員 陳乃瑜

延伸閱讀

汽機車交換停佔用引糾紛 新北汐止汐萬路增收費車格

新北議員「建議款」解禁...2024核定4億8 剩她仍掛0

總統官邸烤肉宴引發藍綠互嗆 戴瑋姍酸凌濤：偷臭馬英九、偷罵朱立倫

「除瑜回收」身分被質疑 罷免陳乃瑜領銜人：我正港新店人

相關新聞

新北玩具銀行送愛 足跡達泰北、非洲

新北玩具銀行運作10年，台灣玩具圖書館協會理事長余良玲說，每年收到40至60公噸二手玩具，經清潔、維修後，除在國內慰藉銀...

退休族當玩具醫生 滿足孩子願望

玩具醫生是玩具銀行靈魂，巧手修繕延續物命，62歲王世榮身兼玩具醫生和行動玩具車司機，擅長將拆下的零件套用在另一件玩具，他...

建議款掛零 綠議員喊不公

新北市議員每年有地方建設建議款1200萬元，多年掛零的民進黨議員戴瑋姍去年下半年終於獲得核定，去年上半年一樣掛蛋的5名民...

北市雙胞胎公幼未必同校 家長喊苦

雙北市府為免於家長接送之苦，若兄姐就讀同一公立幼兒園的幼兒，可優先入同校，但北市雙胞胎不含在內，導致家長可能要分送兩校；...

「一番賞」藏籤 北市推指引將開罰

北市一番賞爭議層出不窮，部分商家涉嫌操控結果，影響消費者權益。北市法務局抽查出27家有缺失，商業處也發布一番賞遊戲商家的...

新北汐止在地企業贊助監視器回饋鄉里 守護社區安全

為了守護鄰里安全，打造無死角的安全社區，在地經營三十多年的精華光學，在觀天下有線電視的介紹之下，協助汐止區樟樹里打造了十處的監控系統，今天里長也特別頒發感謝狀給精華光學，感謝他們發揚企業敦親睦鄰的精神，用實際行動來回饋社區。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。