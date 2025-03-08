建議款掛零 綠議員喊不公

新北市議員每年有地方建設建議款1200萬元，多年掛零的民進黨議員戴瑋姍去年下半年終於獲得核定，去年上半年一樣掛蛋的5名民進黨議員也都在下半年獲核定，僅陳乃瑜仍掛零。地方認為是市府企圖修復府會關係；市府回應，只是針對提出的項目考量，不因議員而有不同。

新北市是目前少數地方政府仍有議員建議款，66名市議員，每年有1200萬元，多用於校園設備、鄰里基礎建設使用。主計處去年下半年度議員建議項目4億9152萬餘元，核定4億8274萬餘元。

戴瑋姍去年下半年核定443萬元，包含板橋區石雕公園地坪及環境改善工程等。她表示，監督是議員的職責，很高興市府終於回歸制度運行。

去年上半年掛蛋的綠議員，張錦豪在下半年獲核定1189萬元、黃淑君611萬元、顏蔚慈567萬元、李宇翔598萬元、卓冠廷1161萬元，陳乃瑜仍未有款項核定。

陳乃瑜批評市府行政不中立，打壓個別議員，她提案從民生到交通安全，哪一項不是市民需要的？「侯友宜應該把積欠地方的建設費用還給地方」。

新北市主計處長吳建國表示，對議員建議事項，都會由各局處先行審慎考量後，確定有需求再送主計處，只要能配合市政預算科目，都會執行與核定，不會特別針對個別議員有何不同，而是針對提出的項目為何來考量。