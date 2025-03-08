「一番賞」藏籤 北市推指引將開罰

北市一番賞爭議層出不窮，部分商家涉嫌操控結果，影響消費者權益。北市法務局抽查出27家有缺失，商業處也發布一番賞遊戲商家的五大指引強化業者責任，並提醒若違規依北市消保自治條例，最重可罰10萬，甚至構成詐欺罪。

一番賞抽獎活動近年來在台灣蔚為風潮，北市西門町萬年大樓及台北車站地下街接連爆發消費糾紛，不少消費者指控部分業者隱匿獎項、操控抽獎結果，甚至涉嫌詐欺；受限目前法規對此類活動監管不足，僅仰賴業者自律，消費者不僅缺乏即時申訴管道，也無法查核獎項是否完整投入，導致不公平情事不斷出現。

法務局統計，從去年至今共抽查40家，其中27家缺失態樣包含已開出的籤紙黏死無法檢視背面序號、店鋪抽籤盒放置於隱蔽處、店鋪販售混套一番賞但未明確揭露、已開出簽紙序號與套組序號不同。

商業處發布「一番賞相關遊戲商家指引」，包含販售應標示清楚一番賞相關商品名稱，獎單上應標明序號；有混套或商家自製一番賞相關遊戲情形，應事先告知消費者；另外，商家應於獎單上公布獎池總獎籤數及目前剩餘獎項與已抽出兌換狀況，獎籤抽出後，亦應即時以浮貼方式黏貼獎單上更新結果。

議員陳宥丞說，他常接獲民眾陳情店家不公行為猖獗，卻無法可管，曾要求市府建立監管機制，確保公平透明，肯定市府如今發布指引。