北市雙胞胎公幼未必同校 家長喊苦

雙北市府為免於家長接送之苦，若兄姐就讀同一公立幼兒園的幼兒，可優先入同校，但北市雙胞胎不含在內，導致家長可能要分送兩校；北市教育局表示，學齡前雙胞胎逾6千名，若改變抽籤方式影響大，還要研議。新北教育局推出多志願抽籤，讓雙胞胎盡可能同校。

北市2到5歲學齡前的雙胞胎有3295對、6590人，新北統計，113學年度參與公立及非營利幼兒園抽籤的雙胞胎及多胞胎也達790名。

北市議員曾獻瑩接獲家長陳情，公幼的入學，若是希望孩子上同一間學校，可以選擇併籤，讓兩個孩子共用一籤，一起上或是一起不上同校，然而原本兩籤變一籤，中籤率減半，帶給家長強烈剝奪感；家長也可以選擇不併籤，卻有相當高的機率，一個孩子中籤，一個沒中，要分送兩校，造成家長接送負擔。

有家長說，若雙胞胎無法同校，家長需在短時間內奔波兩地送學，對於雙薪父母幾乎是不可能的任務。另有家長指出，雙胞胎即使共籤抽中學校，但若名額僅剩一位，有一位孩子變成備取，形同「沒中籤」。

教育局回應，北市113學年度公立幼兒園對外招生總缺額為6597名，若改變抽籤方式影響大；為確保招生制度公平和合理性，且優先入學資格的排定與順序會對其餘身分幼兒產生排擠效應，因此每年開相關招生入學會議，落實年度檢討。

新北市教育局表示，去年推出雙胞胎多志願填列抽籤，第一順序的幼兒園名額足夠，雙胞胎就可同時入園，名額不足就列入下一志願序分發，此方法不限登記幼兒園數，家長可充分考量自身家庭各種需求，再填想就讀的幼兒園志願序，所填志願皆有正取機會。

例如，雙胞胎選填志願A、B、C等三間幼兒園，若A園名額不足，就可同時入B園，以此類推，以利雙胞胎可以就讀同一所幼兒園。