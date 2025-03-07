快訊

王大陸負面形象連環爆 王淨親揭真實交情：我無法回答

精舍命案死者家屬近千字聲明 信徒每月被要求繳護持金動輒數百萬

賴清德曾參訪！技術長嘆「抓耙仔到處都是」 雲云老董疑預謀砍死他

北市慶祝婦女節 特展工作坊與超商優惠鼓勵愛自己

中央社／ 台北7日電

為響應3月8日國際婦女節，北市宣布「台北新女子行動」，為期10天特展與100場系列工作坊，盼女性實現自我價值；並與四大超商推出飲品及零食優惠等。

北市社會局表示，「這次就愛自己-台北新『女子』行動」的核心理念為「愛自己」，7日至16日在市府中庭舉辦特展，透過體驗與自我對話，鼓勵女性關注心理健康與自我價值。

特展內容包括覺察女性在社會上的標籤框架，盼女性正視內心情緒和需要，打破困境，跳脫既定框架，活出真正的自我；現場將安排2場次的專人引導對話，有些民眾喜歡以自己的節奏與心理對話，則可以透過Line引導參加展覽。

社會局指出，北市10處婦女支持培力中心與4個新住民社區關懷據點，結合財團法人台北市志玲姊姊慈善基金會，舉辦超過100場系列工作坊，涵蓋職涯發展、心理健康、自我成長、手作藝術、健康管理與社群經營等面向，期待北市每個角落都有婦女修心療育、放鬆學習的空間。

台北市長蔣萬安致詞時表示，這次與四大超商統一、OK、全家、萊爾富合作推出婦女節專屬優惠，如指定飲品、零食優惠，北市超商林立，希望生活中的每個角落都能提醒女子要愛自己。

蔣萬安分享，太太最近考取美髮丙級技術士證照，這是一個全新的挑戰與成就，他也大力支持太太的想法並親自接送她去考試，最後順利考取證照。

蔣萬安指出，調查顯示，台灣女性在工作之餘，平均每天還需額外花費約2小時處理家務，比男性多出40分鐘至1小時，顯示女性在家庭與職場間的負擔更重。市府持續推動免費生理用品提供計畫、好孕愛心專車、職涯諮詢、友善育兒職場獎勵計畫等，希望透過這些政策，讓女性獲得更多支持與喘息的機會。

超商

延伸閱讀

38「婦女節」前蔣萬安分享祕密：太太考上美髮丙級證照

這間大學將成北市「大腦」協助蔣萬安施政並培育人才

大葉高島屋事件意外扯出林岱樺 藍：踢到鐵板

蔣萬安向黃國昌遞橄欖枝 藍營曝：這事藍白合2026都有利

相關新聞

北市圖「老照片徵集成果展」 重拾塵封記憶

臺北城位於臺灣的核心地帶，歷經百餘年風華，始終是政治與文化的中心。隨著不同時期的發展與重大事件的推移，臺北呈現出獨特多變的風貌，而這些歷史痕跡，也透過影像被忠實記錄下來。 臺北市立圖書館自96年起持

遭點名酒駕死傷數微增 新北：每10萬人死傷數是全國次低

台灣酒駕防制社會關懷協會針對去年全國各縣市酒駕防制成效總評比，連江縣、金門縣、新北市、南投縣及台南市死傷人數被指不降反增...

保障雙胞胎入同所幼兒園 新北去年起採多志願選填抽籤

台北市公幼招生為減輕家長接送，可以讓兄姐就讀幼兒園或國小1、2年級者幼兒優先入學，但有家長跟民代陳情，雙胞胎就被排除在外...

傳民進黨秘書長林右昌布局新北 藍營：想選市長不能兩手空空

2026新北市長選戰提前開打，民進黨秘書長林右昌傳出農曆年前拜會前總統蔡英文，之後可能請辭秘書長投入選戰。國民黨新北市議...

生雙胞胎是懲罰？北市公幼優先入學獨漏雙胞胎 6千人受影響

台北市公幼招生為減輕家長接送，可以讓兄姐就讀幼兒園或國小1、2年級者幼兒優先入學，不料，台北市議員曾獻瑩接獲家長陳情，雙...

攻台北市場 「宜！蘭人市集」去年4000人、今年拚翻倍

「宜！蘭人市集」集結在地青創品牌，去年首度走出縣外到台北松菸展售，吸引超過4000人次參觀。時隔不到5個月，今年329青...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。