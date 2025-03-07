北市慶祝婦女節 特展工作坊與超商優惠鼓勵愛自己

為響應3月8日國際婦女節，北市宣布「台北新女子行動」，為期10天特展與100場系列工作坊，盼女性實現自我價值；並與四大超商推出飲品及零食優惠等。

北市社會局表示，「這次就愛自己-台北新『女子』行動」的核心理念為「愛自己」，7日至16日在市府中庭舉辦特展，透過體驗與自我對話，鼓勵女性關注心理健康與自我價值。

特展內容包括覺察女性在社會上的標籤框架，盼女性正視內心情緒和需要，打破困境，跳脫既定框架，活出真正的自我；現場將安排2場次的專人引導對話，有些民眾喜歡以自己的節奏與心理對話，則可以透過Line引導參加展覽。

社會局指出，北市10處婦女支持培力中心與4個新住民社區關懷據點，結合財團法人台北市志玲姊姊慈善基金會，舉辦超過100場系列工作坊，涵蓋職涯發展、心理健康、自我成長、手作藝術、健康管理與社群經營等面向，期待北市每個角落都有婦女修心療育、放鬆學習的空間。

台北市長蔣萬安致詞時表示，這次與四大超商統一、OK、全家、萊爾富合作推出婦女節專屬優惠，如指定飲品、零食優惠，北市超商林立，希望生活中的每個角落都能提醒女子要愛自己。

蔣萬安分享，太太最近考取美髮丙級技術士證照，這是一個全新的挑戰與成就，他也大力支持太太的想法並親自接送她去考試，最後順利考取證照。

蔣萬安指出，調查顯示，台灣女性在工作之餘，平均每天還需額外花費約2小時處理家務，比男性多出40分鐘至1小時，顯示女性在家庭與職場間的負擔更重。市府持續推動免費生理用品提供計畫、好孕愛心專車、職涯諮詢、友善育兒職場獎勵計畫等，希望透過這些政策，讓女性獲得更多支持與喘息的機會。