新北汐止禮門里環境五星10連霸 五區里長來觀摩

汐止區禮門里在新北市環保局舉辦的里環境五星級認證拿到10連霸的好成績，所以在今年里環境認證展開前，今(7)日環保局安排東北角及北海岸五個區的里長們來觀摩，互相交流學習，一行人看了禮門里的綠色廊道、會呼吸道路，也了解禮門里的社區經營，希望在接下來的環境認證能有好成績。

禮門里長李朝發說，今天是東北角五個區的里長來看里內的環境，並且有安排志工導覽，看綠色廊道、會呼吸道路，讓大家實際看一下，里環境經營是怎麼做的，在五星級認證評比前先來參觀彼此交流。

金山區長劉昌松表示，今天很榮幸帶領金山區的所有里長來到汐止區禮門里觀摩，環保局推里環境認證已經有很長的時間，對各區各里整體環境都有非常大的幫助，能夠來禮門里觀摩，對金山區各里來說有正面的幫助，每個里的環境區域也不一樣，同樣的是有一位里長跟一群熱心的志工在做環境的維護，也帶動全里里民一起配合，金山區好山好水，汐止也一樣，自己過去在汐止也服務過，對禮門里也非常熟悉，過去這裡是淹水的重災區，經歷這十幾二十年來，里長帶著志工把環境做翻轉，這都可以讓各區里長來觀摩做借鏡。

雙溪區長林銚傑指出，這次環保局特別推薦汐止區禮門里來做里環境認證的觀摩，表示里長這幾年在里環境認證的努力，有非常豐碩的成果，今天非常高興，雙溪區各里的里長全部，跟其他五個區的里長們來觀摩，相信在交流之下，能夠為地方上里環境認證跟各項里環境工作，彼此都能有很好的學習，希望回去後能夠給雙溪很多啟發，希望在接下來的里環境認證及環境工作上有很好的成績。

汐止區長林慶豐提到，今天非常開心北海岸各個區一起來汐止區禮門里觀摩，感謝里長及志工，把整個里成為一個模範，讓其他區各里，在參加里環境認證能夠一起做經驗分享。