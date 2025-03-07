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台中市長盧秀燕今會見歐洲議會資訊處長 是否訪歐市府回答很巧妙

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右一）會見歐洲議會資訊處長Ausra Aleliunaite（左一），盧盼派官員到歐盟「交換」，Aleliunaite允諾協助聯繫。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（右一）會見歐洲議會資訊處長Ausra Aleliunaite（左一），盧盼派官員到歐盟「交換」，Aleliunaite允諾協助聯繫。記者陳敬丰／攝影

台中市長盧秀燕今天在國立台灣大學教授蘇宏達牽線下，會見歐洲議會資訊處長Ausra Aleliunaite，交流AI人工智慧的城市治理，以及未來AI可能對全世界帶來的挑戰。盧特別拜託，之後是否能讓市府派人到歐洲「交換」，Aleliunaite表示會協助聯繫。

盧秀燕率領副市長鄭照新、經發局長張峯源、交通局長葉昭甫、數發局長林谷隆、工商策進會副總幹事林家興等人，下午4時會見Aleliunaite。蘇宏達介紹，歐盟2019年啟動海外菁英培訓計畫，受疫情影響暫停數年，計畫恢復後Aleliunaite是第一批被派駐台灣的成員，目前在台大擔任交換學者。

盧秀燕想知道，歐盟派遣官員到全世界培訓，台中是否也能投桃報李，派人到歐洲交換？市府會負擔所有經費。Aleliunaite回應，歐洲議會的確有類似的計畫，讓外賓參觀議會、熟悉議事程序，她可以幫忙聯繫負責人，下周會回覆市府。

至於盧秀燕接下來是否有訪歐的計畫，市府表示，只要有利於推動城市外交，不會排除任何可能性。

盧秀燕表示，台中是全國第一個成立數位治理局（現數位發展局）的縣市，AI不僅可以用於城市治理和行政管理，更在整個人類歷史上都扮演重要角色，期待和歐盟、歐洲議會就相關議題展開長期合作。

Aleliunaite說，台中市是全台灣最像歐洲的都市，綠地多、空間大，且高度現代化；她在歐洲時就主攻AI，這次來台希望交流AI在市政運用、經濟發展、智慧城市與交通領域等方面，今天到市府對一樓的台中願景館印象深刻，她認為台中市很重視自身的歷史，這與歐洲精神相似，未來兩造定能有更多交流。

盧秀燕認為，AI運用只要有足夠的資源，並沒有太大的問題，她更關注AI帶來的挑戰，第一是價值與道德問題，AI有沒有可能造成這方面的侵害，第二則是國家安全與區域穩定，現代戰爭已可透過AI破壞金融系統、癱瘓交通網絡，或是偽造影片影響區域安定；應該討論AI運用的過程中，如何建立共同價值、道德、法規。

Aleliunaite表示，科技的確如同1把雙刃劍，這也是為何歐盟規定境內的AI技術必須以人為本，尤其資訊安全非常重要，歐盟10多年前就規畫GDPR（一般資料保護規定），之後也陸續針對數位市場、數位服務推動類似資安防護措施，期待未來繼續交流、合作。

台中市長盧秀燕（左五）會見歐洲議會資訊處長Ausra Aleliunaite（左四），探討AI目前在城市治理與行政管理的運用，以及未來將面臨的挑戰。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（左五）會見歐洲議會資訊處長Ausra Aleliunaite（左四），探討AI目前在城市治理與行政管理的運用，以及未來將面臨的挑戰。記者陳敬丰／攝影

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