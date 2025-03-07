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汽機車交換停佔用引糾紛 新北汐止汐萬路增收費車格

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐萬路二段228巷內民眾抱怨路邊長期被占用停車，後續將規畫收費停車格。 圖／觀天下有線電視提供
汐萬路二段228巷內民眾抱怨路邊長期被占用停車，後續將規畫收費停車格。 圖／觀天下有線電視提供

在汐止汐萬路二段228巷進去，有好幾個社區大樓，只是路邊長期被人佔用停車，用機車、汽車交換停，民眾抱怨根本是佔地為王，也因此經常有停車糾紛，所以今(7)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員會勘，社區建議希望可以規劃收費停車格，使用者付費，大家公平停車。

汐萬路二段228巷，在斜坡處的沿線一直到轉角過去，沿線停放了不少車子，其中不少似乎是用機車佔車位，這樣的情形也引起附近民眾的不滿，認為公有地遭人長期佔用停車，民眾說，真的蠻需要整頓的，有時候有人就騎機車過來、車子開出去，造成有時候回來都沒地方停車，認為收費停車很好，使用者付費，大家都要守法，不能佔位子、佔地為王，是很不對的，這是公共的用地，要大家公平使用。

社區主委楊先生提到，因為摩托車佔位子，長久佔據，有時候有人為了停車，稍微移往旁邊停，就發生爭執，已經發生蠻多次的，還有一些廢棄車也亂停，希望是不是能夠規劃好一點，讓大家不會有爭吵，還有兼顧美觀。

新北市議員張錦豪表示，汐萬路二段228巷裡有幾個大型社區，有青山綠築、雙璽帝寶、還有林肯大邵，但是在聯外道路轉角上來，因為幅地很大，很多車子都停在路旁，20幾年來，不管是車子沒在開的，甚至是註銷、達到報廢的車子都停在這個區塊，也有民眾反應機車換汽車，長期佔用停車的狀況，所以，附近居民希望能做有效管理，規劃收費停車格，合理收費。

張錦豪指出，今天找市府交通局來會勘，討論可行性，過程會需要比較長的時間，要先將報廢車及長期沒在用的車子移出，要有一個公告期，公告期滿沒移出去的話，可以就需要交通局協助移置，再進場做清潔跟道路修補，再畫線，需要再進行多次會勘，附近居民都一直期待，沿線的停車空間能夠合法化，會持續協助汐萬路二段228巷停車的相關規劃。

張錦豪

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