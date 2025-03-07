聽新聞
0:00 / 0:00
遭點名酒駕死傷數微增 新北：每10萬人死傷數是全國次低
台灣酒駕防制社會關懷協會針對去年全國各縣市酒駕防制成效總評比，連江縣、金門縣、新北市、南投縣及台南市死傷人數被指不降反增。新北市交通局長鍾鳴時說，用死傷人數直接比較，對新北不公平，新北每10萬人死傷數據18.6人，在全國是次低。
新北市交通局長鍾鳴時指出，新北市去年酒駕死亡件數比前一年少3人，受傷人數增加49人，若以每10萬人酒駕死傷來計算，新北市數據是18.6人，在全國是次低，對比部分縣市數字達到80、90人，新北一直在努力在強化酒駕防治，執法強度一直都非常高。
新北市交通大隊表示，新北市去年取締酒駕4119件，今年1至2月計取締酒駕553件，持續針對易飲酒場所如餐廳、夜店、KTV附近及易肇事路段、時段加強取締酒後駕車及宿醉駕車。
除定點路檢外，亦藉由各式勤務積極主動攔查疑似酒駕車輛，並落實扣繳牌照及移置保管，即時防堵違規情形。也藉由各種管道宣導酒駕防制觀念及新修法規定，以及酒後代駕、代客叫車等措施，以期有效降低酒駕事故。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言