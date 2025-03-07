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遭點名酒駕死傷數微增 新北：每10萬人死傷數是全國次低

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
酒駕防制成效出爐。本報資料照片
酒駕防制成效出爐。本報資料照片

台灣酒駕防制社會關懷協會針對去年全國各縣市酒駕防制成效總評比，連江縣、金門縣、新北市、南投縣及台南市死傷人數被指不降反增。新北市交通局長鍾鳴時說，用死傷人數直接比較，對新北不公平，新北每10萬人死傷數據18.6人，在全國是次低。

新北市交通局長鍾鳴時指出，新北市去年酒駕死亡件數比前一年少3人，受傷人數增加49人，若以每10萬人酒駕死傷來計算，新北市數據是18.6人，在全國是次低，對比部分縣市數字達到80、90人，新北一直在努力在強化酒駕防治，執法強度一直都非常高。

新北市交通大隊表示，新北市去年取締酒駕4119件，今年1至2月計取締酒駕553件，持續針對易飲酒場所如餐廳、夜店、KTV附近及易肇事路段、時段加強取締酒後駕車及宿醉駕車。

除定點路檢外，亦藉由各式勤務積極主動攔查疑似酒駕車輛，並落實扣繳牌照及移置保管，即時防堵違規情形。也藉由各種管道宣導酒駕防制觀念及新修法規定，以及酒後代駕、代客叫車等措施，以期有效降低酒駕事故。

南投縣 酒駕

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