新北瑞芳深澳路工程停工調整 與地方達成共識
瑞芳區通往深澳漁港的主要道路深澳路改善工程，在改善期間不斷引起民怨，經過市議員林裔綺多次協助地方與相關單位協調溝通，在停工兩個月後，今(7)日瑞芳區公所提出改善方案，獲得地方共識，但還是有些地方需要微調，將進行改善。
瑞芳區深澳路的改善工程，因工程中屢出現瑕疵，引起地方反彈，要求先停工，研擬改善事宜，在多次與地方溝通後，總結九大議題進行改善，今日瑞芳區公所再度與地方民眾進行說明，市議員林裔綺也到場了解。
市議員林裔綺表示，當初爭取經費進行改善工程，但工程期間民眾有疑慮，因此停工進行研議改善，在經過多次協調會勘後，今日向在地民眾提出改善方案，大多獲得民眾支持，少數部分還需要再修正。
瑞芳區區長楊勝閔表示，今天到深澳里召開說明會，針對民眾提出共歸納出九大問題，今天顧問公司也提出改善措施，將在獲得地方共識後繼續施工，讓工程盡善盡美。
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