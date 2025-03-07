新北健康大步走 瑞芳區5條路線一起來「走路」

新北市自112年推出「新北健康大步走」活動至今，深受民眾喜愛，瑞芳區也有五條十分適合步行打卡的路線，鼓勵民眾下載新北動健康app，使用打卡及健康促進活動，將運動實踐在日常生活，除了可以獲得健康之外，還能累積健康幣換好禮。

瑞芳區衛生所護理長練淑梅表示，目前瑞芳區有規劃5條適合「步行、健走」之多元化步行路線，分別是瑞芳老街後山秘境、基隆河步道、九份山城美景、瑞芳龍川步道及猴硐礦業風情，讓想運動的人能不受場地、時間限制，說動就動，就是用最簡單、最經濟、最常從事的「走路」來鼓勵民眾運動。

龍鎮里里長林文清表示，原本為協助推廣下載新北動健康APP，後來也跟著使用打卡和健康促進等功能，目前三個月減重十公斤，還可以獲得健康幣累積兌換商品，賺健康又可獲得好康，歡迎民眾一起來運動打卡。