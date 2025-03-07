保障雙胞胎入同所幼兒園 新北去年起採多志願選填抽籤

台北市公幼招生為減輕家長接送，可以讓兄姐就讀幼兒園或國小1、2年級者幼兒優先入學，但有家長跟民代陳情，雙胞胎就被排除在外。新北市教育局表示，有雙胞胎的家庭，可選多志願填列抽籤，第一順序的幼兒園名額足夠，雙胞胎就可同時入園，名額不足就列入下一志願序分發。

新北統計，113學年度參與公立及非營利幼兒園抽籤作業登記雙胞胎及多胞胎人數共790名。教育局表示，雙胞胎幼兒欲就讀公幼抽籤，尊重家長意願並考量家長交通接送問題，自去年推出多志願填列抽籤。

此方法不限登記幼兒園數，家長可充分考量自身家庭各種需求，再選填想就讀的幼兒園志願序，所填志願皆有正取機會，倘未有正取，將以幼生第1志願排序備取。

另，倘幼兒園尚有名額，雙胞胎即可同時入園，若名額不足，則將一併列入下一志願序分發，以利雙胞胎可以就讀同一所幼兒園。抽籤方式由家長自行決定雙胞胎幼兒採併同抽籤，或分別抽籤辦理。

教育局表示，依據新北市公立及非營利幼兒園招生作業簡章，家有兄姊於當學年度仍就讀該幼兒園的幼兒，在招生登記資格中列為優先順位，讓年齡相近的兄弟姊妹得以在同一幼兒園就讀，以利家長照顧及接送。