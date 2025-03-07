登革熱好發期將至 新北淡水里長、環保志工防治學習

每年夏天就是蚊蟲孳生的好發期，為了提前預防消滅孳生源，有效防治病媒蚊擴散，並且阻擋登革熱，日前淡水區公所邀請國立中興大學昆蟲系教授講師來到公所大禮堂，舉辦一場114年媒合民眾孳清教育訓練講座活動，公所表示，隨著時間進到了4、5月份，也是天氣愈來愈熱的時候，希望透過提前為這些里志工進行防疫知識的訓練，讓平常就可以做到的工作，更加落實。

淡水區公所民政課長楊世宏表示，清除積水容器，有效防治登革熱病媒蚊，而治理環境清潔，必需結合在地里長、里民、環保志工、清潔隊及衛生所，共同攜手合作，一起來清除屋內外的積水容器。包括里內的菜園，活動中心附近的水溝，還有住家積水容器，都要仔細的巡查過一遍有無積水，並且倒過來放置。

在現場淡水區42個里，有將近四百人，包括了里長及各里環保志工，都一同來共襄盛舉，淡水區公所民政課長楊世宏也說，防止登革熱，除了區公所要帶頭示範，淡水區各里每周也有固定的清潔日，希望全體市民共同來努力，一起防阻登革熱疫情擴散，確保自己及家人的健康。