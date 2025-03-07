新北汐止在地企業贊助監視器回饋鄉里 守護社區安全

為了守護鄰里安全，打造無死角的安全社區，在地經營三十多年的精華光學，在觀天下有線電視的介紹之下，協助汐止區樟樹里打造了十處的監控系統，今天里長也特別頒發感謝狀給精華光學，感謝他們發揚企業敦親睦鄰的精神，用實際行動來回饋社區。

樟樹里長高名杉表示，在去年底剛好有一宗縱火案，透過這一套監視系統，當下三個小時內就破獲抓到縱火犯，尤其地方有時候都會有亂丟垃圾，現在有監視鏡頭之下，就會有嚇阻的作用，也能夠防範宵小。

精華光學公司經理周育俞表示，這次透過觀天下介紹，協助樟樹里安裝監視系統，提升社區安全，精華光學在樟樹里有四個廠，雖然員工戶籍不見得在這裡，但是都在這裡生活，對公司來說，社區安全和國家安全一樣重要，希望透過安裝監視器，能讓社區更安全。

在地企業精華光學公司秉持著取之於社會，用之於社會的精神，樂於提供各社區所需的資源，讓社區更美好，未來公益贊助將不僅限於汐止社區，包括新北市甚至是基隆，都將會繼續投入社會公益，發揮企業的社會責任。