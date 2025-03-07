傳民進黨秘書長林右昌布局新北 藍營：想選市長不能兩手空空

2026新北市長選戰提前開打，民進黨秘書長林右昌傳出農曆年前拜會前總統蔡英文，之後可能請辭秘書長投入選戰。國民黨新北市議員陳偉杰等人批評，林右昌想空降新北就要帶牛肉，想選市長不能兩手空空。

陳偉杰表示，林右昌2個月跑了新北近20間宮廟，廣徵競選團隊並私訪蔡英文求認同，可說是「不問蒼生問鬼神」，新北市民要的是落實新財劃法修正後的374億元地方補助，新北市的大建設時代不能因為民進黨一己之私而耽誤。

陳偉杰強調，作為執政黨高層，林右昌要空降來新北就要帶牛肉，「像是賴清德總統的政見淡海科學城進度就有點慢了」，想選市長不要兩手空空，只想求神拜佛靠小英。

市議員蔡淑君指出，林口地區有多項交通工程推動中，「林右昌要能夠發揮黨秘書長的影響力，讓新北市民有感」，尤其105市道周邊A3計畫道路拓寬原有車道至18米、設置雙向共4線道及人行道，完工後可解決中湖路交通壅塞問題，並讓林口民眾銜接八里台北港及淡江大橋，到淡水北海岸更便利「後續要強化建設的經費還很多，執政黨要讓新北市民有感再來談選舉」。

市議員宋雨蓁則說，媒體報導林右昌原評估3月就會辭秘書長專心投入初選，但因大罷免攻防可能改在5月後才請辭，讓人不解的是，林右昌位居黨內高層，不是在為新北市民溝通協調經費和建設，而是為了謀畫罷免策略、為藍綠仇恨值添材加火，這樣真的對初選打敗蘇巧慧有幫助嗎？阿美族有一句原民俗諺，「拾獲了金子，遺失了鍬子」，希望林右昌不要忘記根本，只看見民進黨卻看不見民意。