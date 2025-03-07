生雙胞胎是懲罰？北市公幼優先入學獨漏雙胞胎 6千人受影響

台北市公幼招生為減輕家長接送，可以讓兄姐就讀幼兒園或國小1、2年級者幼兒優先入學，不料，台北市議員曾獻瑩接獲家長陳情，雙胞胎就被排除在外，增加家長接送兩頭跑的負擔。教育局回應，統計北市2到5歲雙胞胎有3295對、6590人，若改變抽籤制度影響大，因此會再研議。

曾獻瑩表示，近日接獲雙胞胎家長的陳情，面對台北市公幼優先入學條件遭到排除。因此希望孩子能上同一間學校，就得選擇合併抽籤，但又會有一起上或一起不上，甚至分送兩校的可能，造成家長接送負擔。

曾獻瑩說，調閱1999陳情資料發現不少家長反應，若雙胞胎無法同校，家長需在短時間內奔波兩地送學，對於雙薪父母來說幾乎不可能。甚至有雙胞胎即使共籤抽中學校，但若名額僅剩一位，有一位孩子變成備取，形同「沒中籤」。

曾獻瑩認為，雙胞胎家庭的接送負擔等同於有兄姊就讀的家庭，但現行規定卻未考量這類家庭的需求，導致家長在抽籤時陷入兩難，教育局應檢討政策，確保招生制度真正符合家庭需求。

教育局回應，以114學年度為例，台北市滿2足歲至5歲學齡前的雙胞胎計有3295對、6590人，而113學年度公立幼兒園對外招生總缺額為6597名，因此有關雙胞胎參加公立幼兒園招生的抽籤方式改變影響甚劇。

教育局表示，為了確保招生制度公平和合理性，且優先入學資格的排定與順序會對其餘身分幼兒產生排擠效應，因此每年召開相關招生入學會議，為此會持續落實年度檢討。

教育局說，北市仍希望幼兒享有多元平價優質的教保服務，持續活化國中小學餘裕空間、配合社會住宅的興設、鼓勵非營利法人辦理非營利幼兒園外，也配合中央相關政策，鼓勵私幼加入準公共幼兒園。