北市圖「老照片徵集成果展」 重拾塵封記憶

臺北城位於臺灣的核心地帶，歷經百餘年風華，始終是政治與文化的中心。隨著不同時期的發展與重大事件的推移，臺北呈現出獨特多變的風貌，而這些歷史痕跡，也透過影像被忠實記錄下來。

臺北市立圖書館自96年起持續向民眾徵集老照片，今年特別精選100幅珍貴影像，並將於3月15日至3月30日，在臺北市立文獻館──樹心會館舉辦「臺北市老照片徵集成果展」，期盼帶領民眾一同回顧昔日臺北的點滴記憶。

本次展出內容涵蓋繁華一時的中華商場、南門市場的熱鬧景象、西門町電影街的人潮，以及松山機場、臺北車站、松山火車站的交通發展。中山橋、光復橋、雙園堤防等影像見證子通行要道的變遷。政治大學、大龍峒公學校、東園國小、景美女中等學校舊照，呈現學子的求學時光。總統府閱兵、市政府大樓等影像則勾勒城市政治發展。艋舺龍山寺、大稻埕、臺北府城東門，東和禪寺鐘樓等歷史建築展現文化脈絡，臺北臺灣神社影像則見證圓山飯店舊址的變遷。薙刀課、電報課記錄日治教育風貌。人物方面，黃啟瑞市長、李登輝總統視察舊照，1975年蔣公移靈，串聯政經與歷史變遷核心記憶。

活動同步舉辦書展與映像展，現場將展出與臺北相關的書籍供民眾翻閱，並播放珍貴影像，帶領觀眾深入探索臺北城的歷史發展與文化資產。透過老照片、書籍與影片中的畫面，拾起城市記憶的碎片，追憶昔日臺北的風華。期盼能喚起居住於此的市民，或曾駐足一遊的旅人，對這片土地更深刻的情感與共鳴。

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