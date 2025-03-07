攻台北市場 「宜！蘭人市集」去年4000人、今年拚翻倍

「宜！蘭人市集」集結在地青創品牌，去年首度走出縣外到台北松菸展售，吸引超過4000人次參觀。時隔不到5個月，今年329青年節前夕再度北上，地點選在市集指標聖地華山1914文創園區，開拓不同青年族群，縣府期盼2日能帶來翻倍人潮。

宜蘭縣政府2020年成立青年事務科，積極推動青年服務，並以宜蘭青年交流中心為核心，作為青年創業輔導基地，近5年累計舉辦近400場次多元創業課程、近9千人次參與，也輔導近800家品牌。「宜！蘭人市集」則是縣府為青年打造的展售行銷市集品牌，迄今已辦13場次、超過641家品牌參與。

該市集去年9月前進台北松山文創園區，兩日共吸引4000多人次參觀，40家品牌總營收超過50萬元，每家平均收入1萬元上下。勞工處青年事務科表示，有別於松菸多是親子家庭到訪，今年開拓不同市場，選擇年輕人較多聚集的華山，希望有更多青年族群認識宜蘭的青創品牌。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，一直以來，「宜！蘭人市集」深受青年朋友喜愛，今年特別選在329青年節前夕舉辦，要把宜蘭青年的創意活力、風土人情帶到台北，讓外縣市民眾更多認識60家在地青創品牌。

「宜！蘭人市集」3月22日、23日上午11時至下午5點登場，今年報名參展近200家青創品牌，共60家獲選，並依特性分類為山林系、海潮系、平原系、聚落系、流動系，包含蘭陽好米、三星銀柳、各式手作與蔬果、餐點等。

現場還有「不一樣的蘭調生活」系列青年短講，促進跨縣市青年交流，親子同樂友善市集則歡迎大小朋友，一起DIY環保蛋殼盆栽、彩繪龜山島陶片，另有宜蘭在地表演者「泰雅妹妹」、「張約伯」等接力演出。