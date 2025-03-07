北市府出手了！ 「一番賞」藏籤惹議 北市祭罰則最高罰10萬

北市一番賞藏籤爭議層出不窮，部分商家涉嫌未將所有獎項投入獎池，甚至操控結果，影響消費者權益。北市商業處昨天發布「一番賞相關遊戲商家指引」強化業者資訊公開責任，並提醒若違規依北市消保自治條例，最重可罰10萬元，甚至構成刑法詐欺罪。議員陳宥丞表示，市府更應落實事前審核與現場稽查機制。

一番賞抽獎活動近年來在台灣蔚為風潮，近期在西門町萬年大樓及台北車站地下街接連爆發消費糾紛，不少消費者指控部分業者隱匿獎項、操控抽獎結果，甚至涉嫌詐欺行為。

由於受限於目前法規對此類活動監管不足，僅仰賴業者自律，消費者不僅缺乏即時申訴管道，也無法查核獎項是否完整投入，導致不公平情事不斷出現。

法務局統計，從去年至今共抽查40家，其中27家有缺失，缺失態樣包含已開出的籤紙黏死無法檢視背面序號、店鋪抽籤盒放置於隱蔽處、店鋪販售混套一番賞但未明確揭露、已開出簽紙序號與套組序號不同。

北市商業處「一番賞相關遊戲商家指引」針對業者經營、獎項標示、資訊揭露等方面提出具體規範，一、商家營業應依法辦理公司登記、商業登記或營業登記（稅籍登記）。

二、 商家應標示清楚所販售之一番賞相關商品名稱，並於獎單上標明序號，確保所有已開出與未開出的獎籤序號皆與獎單記載內容相符。

三、 有混套或商家自製之一番賞相關遊戲情形，應事先告知消費者，並於獎單上標明「混套」或「自製一番賞」字樣，且應標註所有混套獎籤序號（無序號者則標註總籤數），以利消費者檢查確認。

四、 商家應於獎單上公布獎池總獎籤數及目前剩餘獎項與已抽出兌換狀況，確保已抽出與未抽出獎籤數總和與獎池總數一致。如遊戲設有「最後賞（ラストワン賞）」，亦應明確標示。獎籤抽出後，商家應即時以浮貼方式黏貼於獎單上更新結果，或其他可供消費者檢視之方式。消費者提出清點獎池剩餘籤數之要求，商家不得拒絕。

五、 商家籤盒放置位置應為消費者直視可見處（如櫃台後方、透明櫃檯內或收納櫃中），以利消費者清楚確認商家籤盒拿取過程為公開公正。

陳宥丞說，他常接獲民眾陳情，反映店家不公行為猖獗，卻無法可管，透過質詢，要求台北市政府法務局及商業處，針對抽獎活動建立監管機制，確保公平透明，市府發布指引，他予以肯定。

他也說，但市府政策不能只停留在紙上，關鍵在於執行與落實，抽獎活動應該是一個公平、有趣的遊戲，而不是商家操控的騙局，市府應落實監管機制，確保消費者不再成為資訊不透明的受害者，為市民打造更安全、公正的消費環境。