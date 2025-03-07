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內湖國中新建綜合大樓啟用 4月1日前停車場免費停

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市內湖國中新建大樓。圖／台北市教育局提供
台北市內湖國中新建大樓。圖／台北市教育局提供

台北市內湖國中新建綜合大樓完工啟用，除了規畫作為多功能市內活動中心及課程教室之外，也有地下二層的停車空間。今天完工啟用記者會中，交通局表示，提供汽車119格、機車20個空間，於4月1日之前享免費停車。

教育局表示，內湖國中綜合大樓新建工程在2021年4月開工，總經費為7.2億元。新建樓地板面積9782平方公尺，地上3層綜合大樓，並規畫成專科教室8間、多功能室內活動中心1座，以及地下2層的停車場。

教育局說，新建大樓以「湖中小太陽」為設計意象，以高低錯落的量體變化、曲線天際線及立面框架陰影，巧妙融入周邊環境，透過增加氣流、採光與多層次空間規畫，實現「讓路給風走」的節能綠建築理念。

教育局說，此外，透過功能空間的精心配置，運用導引、轉折、明暗變化等設計手法，使校園角隅空間更具層次與吸引力，也打造音樂、美術、電腦、童軍等專科教室。

針對停車場空間，交通局介紹，規畫提供汽車車位119席，當中包含身心障礙專用停車位3格、孕婦及育有6歲以下兒童者專用停車位3格、電動車充電車位3格。大型重型機車4格及機車20格。

交通局表示，試營運期間至4月1日免費停車，之後依照公有停車收費條例，小型車計時收費20元、全日月票3500元，機車計時收費10元，當日當次最高收費20元。

另外，里民優惠部分，停車場所在的紫陽里，小型車全日月票為2450元，周遭300公尺內的里民，則是全日月票每月2800元。

向陽館以「湖中小太陽」為設計意象，以高低錯落的量體變化，融入周邊環境。圖／台北市教育局提供
向陽館以「湖中小太陽」為設計意象，以高低錯落的量體變化，融入周邊環境。圖／台北市教育局提供

教室 教育局 車位

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