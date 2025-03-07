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新北議員「建議款」解禁...2024核定4億8 剩她仍掛0

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員陳乃瑜。本報資料照片
新北市議員陳乃瑜。本報資料照片

新北市議員每年有1200萬元額度的地方建設建議事項，多年未獲建議款的民進黨新北市議員戴瑋姍，終在去年下半年獲得核定款項，去年上半年掛蛋的5名民進黨也都在下半年獲款項核定，僅綠營議員陳乃瑜仍掛0。地方認為，是市府企圖全力修復府會關係所致。

新北市是目前地方政府中，少數仍然有意願建議款項的地方政府政府，新北市66名市議員，每年各有1200萬元額度，提供議員作為地方建設建議所用，大部分都作為校園設備、鄰里基礎建設使用。

新北市主計處公布2024下半年度議員建議事項明細，總計議員建議項目4億9152萬7000元，核定4億8274萬4000元。

已連任兩屆的新北市議員戴瑋姍曾在上任第一年獲得建議款項核定，但後續幾年都掛0，不過2024下半年統計明細中，戴瑋姍建議項目，市府總計核定443萬元，包含板橋區石雕公園地坪及環境改善工程、大觀國小觸控螢幕設備、江翠國中羽球體育訓敏捷訓練器材等。

戴瑋姍今天表示，花了很大力氣與市府溝通，監督是議員的職責，不能因此影響市民福利，協商多年以後，很高興市府終於回歸制度運行，也期盼過去沒有撥款施作的項目，能盡速協助市民完成，讓新北建設更好。

去年上半年掛蛋的綠營議員中，張錦豪在下半年建議款獲核定1189萬5000元、黃淑君611萬2000元、顏蔚慈567萬4000元、李宇翔598萬元、卓冠廷1161萬4000元，但大新店選區議員陳乃瑜仍未有款項核定。

陳乃瑜表示，從此可看得出來市府極度行政不中立，運用如此惡劣手段，只為了打壓個別議員。

陳乃瑜說，她每一年意願建議事項都是提好提滿，包括校園設備汰換、鄰里側溝改建、山區道路邊坡、路面與護欄修復，從教育、民生到交通安全，哪一項不是市民需要的？

陳乃瑜強調，希望新北市府不要再刁難新北市民，「侯友宜應該把積欠地方的建設費用還給地方」。

新北市主計處長吳建國表示，對議員建議事項，都會由各局處先行審慎考量後，確定有需求再送主計處，只要能配合市政預算科目，都會執行與核定，不會特別針對個別議員有何不同，而是針對提出的項目為何來考量。

議員 陳乃瑜

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