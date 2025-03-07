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影／三峽橋民生街端擋駕駛視線釀危機 侯友宜要求評估拆

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
龍埔里長陳椿瑩也表示，該地下道使用率不高，且現在天氣冷，晚上都變成流浪漢睡覺的地方。記者李定宇／攝影
龍埔里長陳椿瑩也表示，該地下道使用率不高，且現在天氣冷，晚上都變成流浪漢睡覺的地方。記者李定宇／攝影

新北市近年致力人本通行環境，今上午新北市長侯友宜至三峽視察改善情形，發現三峽橋民生街端地下道出入口占據人行道，且阻擋駕駛右轉視線，恐導致傷及行人，要求工務局評估拆除，工務局長馮兆麟表示將試辦一個月封閉評估市民反映，並評估地下道空間作為滯洪池或直接封閉。

新北市長侯友宜今上午到三峽視察交通及人行環境改善工程，發現三峽橋民生街端地下道出入口占據人行道，也阻擋汽機車駕駛路線，右轉時恐怕傷及行人，表示現在道路以人本環境優先，要求工務局評估拆除。

龍埔里長陳椿瑩也表示，該地下道使用率不高，且現在天氣冷，晚上都變成流浪漢睡覺的地方。該地下道也遭到民眾塗鴉。居民表示一旁騎樓有機車停放，人行道上又有地下道出入口占據，途經此處都只能鑽小縫，認為拆除有利行人通行。

工務局長馮兆麟表示，永和部分地下道已經改為滯洪池使用。三峽此地下道將先試封閉一個月了解居民反映，若順利進行將拆除地下道出入口後，地下道空間再評估作為滯洪池或直接封閉。

三峽橋民生街端地下道出入口佔據人行道，也阻擋汽機車駕駛路線，右轉時恐怕傷及行人。記者李定宇／攝影
三峽橋民生街端地下道出入口佔據人行道，也阻擋汽機車駕駛路線，右轉時恐怕傷及行人。記者李定宇／攝影
三峽橋民生街端地下道出入口佔據人行道，也阻擋汽機車駕駛路線，右轉時恐怕傷及行人。記者李定宇／攝影
三峽橋民生街端地下道出入口佔據人行道，也阻擋汽機車駕駛路線，右轉時恐怕傷及行人。記者李定宇／攝影

人行道 行人

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