影／三峽橋民生街端擋駕駛視線釀危機 侯友宜要求評估拆

新北市近年致力人本通行環境，今上午新北市長侯友宜至三峽視察改善情形，發現三峽橋民生街端地下道出入口占據人行道，且阻擋駕駛右轉視線，恐導致傷及行人，要求工務局評估拆除，工務局長馮兆麟表示將試辦一個月封閉評估市民反映，並評估地下道空間作為滯洪池或直接封閉。

新北市長侯友宜今上午到三峽視察交通及人行環境改善工程，發現三峽橋民生街端地下道出入口占據人行道，也阻擋汽機車駕駛路線，右轉時恐怕傷及行人，表示現在道路以人本環境優先，要求工務局評估拆除。

龍埔里長陳椿瑩也表示，該地下道使用率不高，且現在天氣冷，晚上都變成流浪漢睡覺的地方。該地下道也遭到民眾塗鴉。居民表示一旁騎樓有機車停放，人行道上又有地下道出入口占據，途經此處都只能鑽小縫，認為拆除有利行人通行。