快訊

王品宣示創更多「億元」品牌 月營收破億就保證獲利？

讓日本再度偉大？東京想花千億重建「江戶城天守閣」

經典賽／巴西晉級慶祝有「阿北」亂入！賽會官方：Manny就是Manny

聽新聞
0:00 / 0:00

新北年花9621萬改善109路口 提升人本通行環境

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜今天上午前往三峽區視察老街周邊民生街人行道改善成果。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今天上午前往三峽區視察老街周邊民生街人行道改善成果。記者李定宇／攝影

新北市長侯友宜今天上午前往三峽區視察老街周邊民生街人行道改善成果，交通局表示依據路口事故數據篩選出109處路口，提報中央「永續提升人行安全計畫」爭取9621萬元，去年底如期全數完成改善，包括行穿線退縮、增設庇護島、放大行人燈及行人專用時相等共475個項目，改善經費約一億元，提升市民行的安全。

侯友宜表示，去年新北市挑出109個交通事故率較高的地方重新改善環境，在行人的安全優先前提增設公車彎、機車彎、庇護島、行人專用時相，就是讓人本的環境可以照顧身心障礙者，讓行人安心在路廊來行走。

他說，新北市109個地方改善的過程當中，同時也推動捷運周遭的人本環境改善，以及最主要的同學們在國小、國高中有211所的國小的通學環境，還有120所的國高中的通學環境大部分都已經完成，剩下大概還有13所，至於整體性的通學廊道目前達到82個學校，那未來在明年會達到100個學校，要投下更多資源在基建達成人本環境。

三峽區公所區長施玉祥說，公所於去年底完成了民生街從復興路至社會住宅路段的人行道拓寬，同時將電桿下地，電箱、號誌及路燈移置設施帶，並設置公車彎、機車彎及家長接送區，以及提升都市綠覆率及改善路面品質。

交通局長鍾鳴時表示，以往強調車流順暢以車為本道路規劃，人本交通是目前市區道路規劃管理主要原則，尊重弱勢、 保護行人，為提升人本交通安全，6年來辦理近4萬餘次會勘、完成609處行人庇護島及退縮行穿線、876處標線型人行道、建置950處行人專用時相及早開時相、37處有聲號誌和56處視障引導標線，以及完成改善71處捷運站周邊通行環境和40處路口樂齡環境改善，提供4百萬市民更為安全且人性化的友善交通環境。

三峽區公所區長施玉祥說公所於去年底完成民生街從復興路至社會住宅路段的人行道拓寬。記者李定宇／攝影
三峽區公所區長施玉祥說公所於去年底完成民生街從復興路至社會住宅路段的人行道拓寬。記者李定宇／攝影
三峽區公所去年底完成民生街從復興路至社會住宅路段的人行道拓寬及人行道綠色鋪面。記者李定宇／攝影
三峽區公所去年底完成民生街從復興路至社會住宅路段的人行道拓寬及人行道綠色鋪面。記者李定宇／攝影

人行道 行人

延伸閱讀

台積電在台尋地擴產線 侯友宜：只要中央保證不缺電一定供地

財政部邀縣市談財劃法 侯友宜呼籲不要再等了

財劃法修正通過 新北可拿374億？侯友宜：中央會刪一半以上

蔣萬安歡迎黃國昌來聊聊 侯友宜聽到黃國昌的反應是這樣

相關新聞

捷運土城樹林線 新北擬自建

萬大中和樹林線二期又稱為土城樹林線，目前分為3區段標，其中2段已開工，另一段2月底第3次流標，預計2031年完工。新北市...

影／三峽橋民生街端擋駕駛視線釀危機 侯友宜要求評估拆

新北市近年致力人本通行環境，今上午新北市長侯友宜至三峽視察改善情形，發現三峽橋民生街端地下道出入口占據人行道，且阻擋駕駛...

新北年花9621萬改善109路口 提升人本通行環境

新北市長侯友宜今天上午前往三峽區視察老街周邊民生街人行道改善成果，交通局表示依據路口事故數據篩選出109處路口，提報中央...

38「婦女節」前蔣萬安分享祕密：太太考上美髮丙級證照

台北市長蔣萬安上午參加北市婦女節「這次就愛自己」活動，強調要讓女性優先寵愛自己、實現自我。蔣萬安還自曝太太最近剛考上美髮...

大葉高島屋事件意外扯出林岱樺 藍：踢到鐵板

台北大葉高島屋5樓停車場變更成商場，引發疑慮，扯出民進黨立委林岱樺曾協助開協調會。綠營北市議員簡舒培反問，林可以決定北市...

新北公務車電動化 鬆綁汰換門檻

新北市政府推動公務車電動化，市府公務汽車現有80輛電車，燃油車有651輛。秘書處今年鬆綁公務汽車換電動車門檻，從原先須達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。