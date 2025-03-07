新北年花9621萬改善109路口 提升人本通行環境

新北市長侯友宜今天上午前往三峽區視察老街周邊民生街人行道改善成果，交通局表示依據路口事故數據篩選出109處路口，提報中央「永續提升人行安全計畫」爭取9621萬元，去年底如期全數完成改善，包括行穿線退縮、增設庇護島、放大行人燈及行人專用時相等共475個項目，改善經費約一億元，提升市民行的安全。

侯友宜表示，去年新北市挑出109個交通事故率較高的地方重新改善環境，在行人的安全優先前提增設公車彎、機車彎、庇護島、行人專用時相，就是讓人本的環境可以照顧身心障礙者，讓行人安心在路廊來行走。

他說，新北市109個地方改善的過程當中，同時也推動捷運周遭的人本環境改善，以及最主要的同學們在國小、國高中有211所的國小的通學環境，還有120所的國高中的通學環境大部分都已經完成，剩下大概還有13所，至於整體性的通學廊道目前達到82個學校，那未來在明年會達到100個學校，要投下更多資源在基建達成人本環境。

三峽區公所區長施玉祥說，公所於去年底完成了民生街從復興路至社會住宅路段的人行道拓寬，同時將電桿下地，電箱、號誌及路燈移置設施帶，並設置公車彎、機車彎及家長接送區，以及提升都市綠覆率及改善路面品質。