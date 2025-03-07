38「婦女節」前蔣萬安分享祕密：太太考上美髮丙級證照

台北市長蔣萬安上午參加北市婦女節「這次就愛自己」活動，強調要讓女性優先寵愛自己、實現自我。蔣萬安還自曝太太最近剛考上美髮丙級技術士的證照，還說，「很特別」，太太覺得學美髮是自己的興趣，可以紓壓，就去上課，考證照那一天他開著車帶她到新店，很高興她考過。

蔣萬安說，太太有科技財務的背景，他舉這個例子，就是說其實女性朋友照顧家庭以外，還是有自己興趣、喜歡的事情，希望讓所有的女性朋友，真得朝自己喜愛的事情前進，能夠好好的把自己擺在最優先的位置，實現自我，實現自己的理想。

他說，之前看到1個短影音，其中講了一句話覺得很有感觸，內容是說其實照顧孩子，孩子未來的成就如何，關鍵的因素在於媽媽是否幸福快樂陪伴孩子，他把這句話跟所有的朋友分享，相信一個城市是否進步，很重要是看是否提供女性朋友實現自我的機會。

蔣萬安也說，台北市政府有提供各項支持的服務，能夠讓女性真得能夠好好寵愛自己認真生活實現自我，這是北市最大的目標，也有很多調查發現在台灣的女性，其實在忙完工作後，平均大概要花2小時來處理家務，比男性多出40分鐘到1個小時，很多女性在日常生活工作照顧孩子處理家務，真的不容易。